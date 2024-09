Tak ma wyglądać Samsung Galaxy S25. Ładnie, ale nudno

Niedawno dowiedzieliśmy się, jak może wyglądać Samsung Galaxy S25 Ultra. Dziś w sieci pojawiły się rendery, przedstawiające smartfon Samsung Galaxy S25. Niewątpliwie wygląda on atrakcyjnie, lecz jednocześnie niestety nudno…

Tak ma wyglądać smartfon Samsung Galaxy S25

W przeszłości producent z Korei Południowej nawet co roku zmieniał wygląd swoich flagowych smartfonów. Od przyjętej bardzo ciepło serii Galaxy S23 jest on spójny we wszystkich modelach z linii Galaxy S. Podobnie wyglądają high-endy z rodziny Galaxy S24 i nie inaczej będzie w przypadku serii Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 (źródło: Android Headlines)

Podstawowy Samsung Galaxy S25 będzie wręcz bliźniaczo podobny do Galaxy S24. Właściwie jedyną, widoczną różnicą mogą być wyraźniej zaznaczone aparaty, ponieważ producent może zdecydować się na podobny zabieg stylistyczny jak w Galaxy Z Fold 6.

Może, ale nie musi, gdyż w przypadku Galaxy S25 Ultra mówi się, że design aparatów na tyle nie jest jeszcze znany i opiera się wyłącznie na spekulacjach. Jako że Koreańczycy z pewnością zachowają spójność stylistyczną w całej rodzinie, podobnie należy podchodzić do renderów podstawowego modelu w serii.

Co zaoferuje Samsung Galaxy S25? Specyfikacja częściowo ujawniona

Według informacji, przekazywanych przez serwis Android Headlines, następca Galaxy S24 zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,17 cala, lecz producent prawdopodobnie w oficjalnych materiałach marketingowych zaokrągli tę wartość do 6,2 cala.

Nowy model będzie jednak minimalnie mniejszy od swojego poprzednika, ponieważ ma mieć wymiary 146,9×70,4×7,2 mm, podczas gdy Galaxy S24 mierzy 147×70,6×7,6 mm. Pomimo zmniejszenia gabarytów, Koreańczycy ponownie zdołają umieścić we wnętrzu akumulator o pojemności 4000 mAh.

Wciąż natomiast niepewne jest to, w jaki procesor zostanie wyposażony Samsung Galaxy S25. Pojawiają się bowiem sprzeczne informacje na ten temat. Według niektórych producent zastosuje we wszystkich modelach układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, natomiast inne twierdzą, że otrzyma go na całym świecie wyłącznie Galaxy S25 Ultra.

Mówi się również, że wszystkie modele z nowej generacji serii Galaxy S zaoferują 12 GB RAM, podczas gdy Galaxy S24 ma 8 GB RAM. Podstawowa konfiguracja wciąż ma jednak mieć 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.