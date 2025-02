DPD właśnie ułatwiło wysyłanie paczek za granicę

Aplikacja DPD Mobile umożliwi nadanie paczek do kolejnych pięciu europejskich krajów, a wszystko to w konkurencyjnej cenie. Jakie państwa dołączyły do listy?

W DPD Mobile nadasz paczki aż do 20 krajów Europy

Przesyłanie paczek za granicę jest zdecydowanie prostsze niż kiedyś. Niedawno InPost wprowadził możliwość nadania przesyłki za pośrednictwem Paczkomatu do siedmiu europejskich krajów – Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Portugalii i Włoch. Co ważne, w tym przypadku nie musimy obawiać się o wysokie koszty wysyłki, bo ceny InPostu startują od 28,99 złotych dla gabarytu A i sięgają maksymalnie 54,99 złotych za gabaryt C o masie do 25 kilogramów.

Teraz swoje międzynarodowe usługi rozwija kolejne przedsiębiorstwo. Za pośrednictwem aplikacji DPD Mobile możemy nadawać przesyłki do kolejnych pięciu krajów – Bułgarii, Irlandii, Luksemburga, Rumunii i Słowenii. Podobnie jak w przypadku InPostu, tak i cena nadawanych przez aplikację DPD przesyłek jest mocno konkurencyjna. Na ten moment, bez względu na wybrany kraj, koszt wynosi 30 złotych. Użytkownicy mają do wyboru dwa rodzaje punktów doręczenia – automat DPD lub punkt DPD Pickup.

Użytkownicy aplikacji aktualnie mogą przesyłać paczki zagraniczne do krajów takich, jak Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy. Przedsiębiorstwo posiada ponad 31 tysięcy punktów DPD Pickup na terenie Polski, a łącznie w całej Europie jest ich więcej niż 110 tysięcy.

DPD Mobile obsługuje 20 krajów Europy (źródło: DPD)

Przydatne zmiany w aplikacji DPD Mobile i klawiatury w automatach paczkowych

Aplikacja DPD Mobile jest sukcesywnie rozwijana, a pod koniec 2024 roku przekroczyła 6 milionów pobrań ze sklepu App Store i Google Play. Zapowiedziano też instalację około 3 tysięcy nowych automatów paczkowych DPD, a także modernizację obecnych. Modernizacja już się rozpoczęła i polega przede wszystkim na zainstalowaniu klawiatur numerycznych do wpisania kodu otrzymanego przez SMS lub e-mail. Jeśli więc Wasz ulubiony automat został już wyposażony w klawiaturę – apka (choć przydatna) nie jest już niezbędna.

Automat paczkowy DPD Pickup Station (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Ostatnio aplikację zaktualizowano i wydłużono w niej listę metod płatności cyfrowych o dwa popularne standardy. Teraz za nadanie paczki w DPD Mobile można zapłacić nie tylko za pomocą Blika, ale również Apple Pay lub Google Pay. Dodatkowo w apce da się w intuicyjny sposób śledzić przesyłki w czasie rzeczywistym czy znaleźć numer telefonu do kuriera.