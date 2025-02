Dysk Google z nową funkcją i duża zmiana w Gmailu

Technologiczny gigant zapowiedział nową funkcję dla użytkowników przesyłających filmy na Dysk Google. Przedsiębiorstwo ma też w planach zastosowanie innej formy uwierzytelniania dwuskładnikowego, używanej podczas logowania do Gmaila.

Dysk Google z nową funkcją napisów w filmach

W lipcu 2024 roku technologiczny gigant z Mountain View zaanonsował funkcję generowania napisów do filmów przesłanych na Dysk Google. Zapowiedziano wtedy możliwość automatycznego generowania napisów do filmów w języku angielskim, w oparciu o rozpoznawanie mowy i transkrypcję dźwięków.

Teraz Google ma zamiar nieco rozszerzyć tę funkcję i ułatwić wyszukiwanie danej treści. Użytkownicy zyskują dostęp do transkrypcji wideo. Transkrybowany tekst prezentowany jest w dodatkowym oknie, ulokowanym po prawej stronie odtwarzanego filmu, a aktualnie wypowiadany przez postaci słyszane na filmie tekst jest podświetlany. Dzięki nowej możliwości użytkownik może w szybki sposób znaleźć interesujący go fragment, śledzić treść lub za pomocą jednego kliknięcia przejść bezpośrednio do poszukiwanej części filmu.

Warunkiem działania funkcji w narzędziu Dysk Google jest dostępność napisów. Jeśli są one dostępne w oknie filmu, przycisk CC (prawy dolny róg) będzie aktywny. Żeby dodać napisy do filmu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dany film, następnie z rozwijanej listy wybrać zakładkę „Zarządzaj ścieżkami napisów”, a później „Generuj automatyczne napisy”. Z kolei aby włączyć transkrypcję wideo, trzeba otworzyć wideo z napisami, kliknąć w ikonę koła zębatego w prawym dolnym rogu, przejść do sekcji ustawień wideo, a następnie wybrać opcję „Transkrypcja”.

Nowa metoda uwierzytelniania w Gmailu

Okazuje się, że Google ma też w planach zmiany w procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego, stosowanego podczas logowania do poczty Gmail. Według technologicznego giganta przesyłanie kodu weryfikującego tożsamość za pośrednictwem wiadomości SMS nie jest wystarczająco bezpieczne. Rozwiązaniem mają być kody QR – zamiast podawać numer telefonu, oczekiwać na SMS i wpisywać go w odpowiednie okno, Google wyświetli kod do zeskanowania za pomocą smartfona.

Dlaczego wiadomości SMS mogą nie być bezpieczne? Jak przekazuje Forbes, przestępcy są w stanie przejąć numer telefonu użytkownika i przechwycić wiadomość SMS, a następnie wprowadzić kod i zalogować się do Gmaila. Google dodaje, że przestępcy mogą oszukać dostawcę i przekonać do przesłania wielu wiadomości. Docelowo Google ma w planach wprowadzenie kluczy dostępu i całkowite odejście od haseł, jednak proces ten przebiega bardzo powoli.