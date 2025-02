Kolejny zwrot akcji – Samsung musi zmienić plany

Wydawało się, że sprawa jest już przesądzona, a tymczasem według najnowszych rewelacji nie będzie tak, jak się spodziewaliśmy. Samsung ponoć jest zmuszony do zmiany planów. Niektórzy klienci z pewnością się z tego ucieszą.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 jednak nie z procesorem Exynos 2500

Wszystkie dotychczasowe informacje wskazywały, że składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 zostanie wyposażony w procesor Exynos 2500, natomiast Galaxy Z Flip FE otrzyma układ Exynos 2400 lub Exynos 2400e. Powtórzono to tyle razy, że wydawało się to już więcej niż pewne. Koreańczycy podobno jednak napotkali trudności, przez które muszą zrewidować swoje plany.

Według informacji, przekazanych przez południowokoreański serwis The Bell, Samsung rozpoczął masową produkcję procesora Exynos 2500 z wykorzystaniem 3-nm procesu technologicznego. Początkowo miesięcznie produkowanych ma być około 5000 układów.

Testowanie wafli, używanych w procesie produkcji, rozpocznie się zaś już w marcu 2025 roku. Pozwala to znaleźć i wyeliminować układy, które nie nadają się do zastosowania w docelowym sprzęcie. Aktualnie odsetek takich procesorów przekracza 50%, co oznacza, że Koreańczycy mogą wykorzystać mniej niż połowę wyprodukowanych układów.

Według branżowego informatora, początkowo miesięcznie produkowanych ma być 5000 sztuk procesorów Exynos 2500, ale w przyszłości liczba ma spaść do zaledwie 3000 lub maksymalnie 3500 miesięcznie. To bardzo mało, a Samsung planuje wyprodukować 3 miliony sztuk Galaxy Z Flip 7. W związku z tym Koreańczycy mogą być zmuszeni, aby zamontować w tym modelu SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Zapowiada się zatem na to, że nie tylko Galaxy Z Fold 7 zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite, ale też następca Galaxy Z Flip 6.

Procesor Exynos 2500 prawdopodobnie otrzyma zatem składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip FE

Pomimo trudności Koreańczycy nie zamierzają rezygnować z produkcji i wykorzystania układu Exynos 2500 w swoich urządzeniach. Skoro nie zamontują go w Galaxy Z Flip 7, mają użyć go w Galaxy Z Flip FE, w przypadku którego wolumen produkcji ma wynosić „tylko” 900 tysięcy egzemplarzy. Ponadto jest mowa, że może on trafić do nowego modelu z serii Galaxy S25 – zapewne Galaxy S25 FE (choć wcześniej mówiło się, że Galaxy S25 FE może mieć procesor MediaTeka), bo raczej nie Galaxy S25 Edge, który ma zadebiutować na rynku już w kwietniu 2025 roku.