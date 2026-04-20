Huawei Pura 90 Pro Max
fot. Huawei
Smartfony

Huawei znów zachwycił. Nowe smartfony prezentują się genialnie

Mateusz Budzeń
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Dziś poznaliśmy trzy nowe smartfony z serii Huawei Pura 90. Trzeba przyznać, że każdy z nich zapowiada się naprawdę dobrze.

Nawet podstawowy model Huawei Pura 90 ma się czym pochwalić

Huawei postanowił rozpocząć przedostatni tydzień kwietnia od mocnego uderzenia. Dziś zadebiutowały smartwatche Huawei Watch Fit 5 oraz Huawei Watch Fit 5 Pro, firma pokazała składany smartfon Huawei Pura X Max, a to wciąż nie wszystko. Oferta wzbogaciła się też o trzy nowe smartfony z serii Huawei Pura 90.

W przypadku podstawowego modelu Huawei Pura 90 uwagę zwraca przeprojektowany kształt wysypy z aparatami, która wciąż pozostaje dość charakterystyczna i unikatowa. Składa się z aparatu głównego 50 Mpix z f/1.8, aparatu ultraszerokokątnego 12,5 Mpix z f/2.2 oraz teleobiektywu 50 Mpix z 3,7-krotnym zoomem optycznym. Czwarte oczko odpowiada za wierne odwzorowanie kolorów. Z przodu znalazł się aparat 50 Mpix.

Huawei Pura 90 | fot. Huawei

Smartfon wyposażony jest w 6,8-calowy ekran o rozdzielczości 2856 x 1320 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. We wnętrzu siedzi procesor Kirin 9010S, któremu – zależnie od wybranej konfiguracji – towarzyszy 12 lub 16 GB RAM oraz 256 lub 512 GB na dane. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 6500 mAh.

To wszystko trafiło do smukłej obudowy o wymiarach 163,1 x 78,1 x 7 mm i wadze 210 g. Smartfon działa pod kontrolą HarmonyOS 6.1.

Huawei Pura 90 | fot. Huawei

Huawei Pura 90 Pro i Huawei Pura 90 Pro Max – interesujące są nie tylko kolory obudowy

W poprzedniej generacji producent zastosował zaokrąglone boki, ale teraz zostały one spłaszczone, co najpewniej nie wszystkim się spodoba. Pojawiły się też gradientowe obudowy, które nie są nowym pomysłem w smartfonach Huawei – mogliśmy je spotkać chociażby w dobrze dziś wspomnianej serii Huawei P30.

Huawei Pura 90 Pro | fot. Huawei

Huawei Pura 90 Pro ma 6,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2760 x 1256 pikseli i maksymalnym odświeżaniu 120 Hz. Z kolei ekran w Pura 90 Pro Max ma 6,9 cala, rozdzielczość 2880 x 1308 pikseli i maksymalne odświeżanie również 120 Hz. Serce w obu smartfonach jest identyczne – Kirin układ 9030S. Zarówno mniejszy, jak i większy smartfon oferuje 12 lub 16 GB RAM, a także 256 GB, 512 GB lub nawet 1 TB na pliki użytkownika.

Huawei Pura 90 Pro | fot. Huawei

Jeśli chodzi o zestaw aparatów, Huawei Pura 90 Pro może pochwalić się głównym aparatem 50 Mpix z sensorem 1/1,28 cala i obsługą zmiennej przysłony f/1.4-f/4.0. Obok umieszczony jest obiektyw ultraszerokokątny 12,5 Mpix z f/2,2 oraz teleobiektyw 50 Mpix z 4-krotnym zoomem optycznym. Czwarte oczko zapewnia wierne odwzorowanie kolorów. Z kolei z przodu znalazł się aparat 13 Mpix z f/2.0.

Huawei Pura 90 Pro Max powinien spełnić wymagania nawet bardziej wymagających miłośników mobilnej fotografii. Smartfon wyposażony jest w aparat główny 50 Mpix z technologią LOFIC, 10-stopniową fizyczną zmienną przysłoną w zakresie f/1.4–f/4.0. Towarzyszy mu ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 40 Mpix z f/2.2 oraz teleobiektyw 200 Mpix z matrycą 1/1,28 cala, który pozwala na osiągnięcie 4-krotnego zoomu optycznego i 16-krotnego powiększenia w trybie hybrydowym. Przedni aparat to 13 Mpix z f/2.0.

Huawei Pura 90 Pro Max | fot. Huawei

Oba smartfony wyposażone są w akumulator 6000 mAh, co nie jest małą wartością, ale konkurencja potrafi obecnie oferować więcej. Na pokładzie zainstalowany jest HarmonyOS 6.1. Wymiary Huawei Pura 90 Pro wynoszą 157,8 x 74,5 x 8,2 mm, a waga to 213,5 g. Model Huawei Pura 90 Pro Max ma 164 x 77,1 x 8,1 mm oraz 230,5 g.

Huawei Pura 90 Pro Max | fot. Huawei

Huawei Pura 90, Huawei Pura 90 Pro i Huawei Pura 90 Pro Max – cena i dostępność

Smartfony początkowo będą sprzedawane w Chinach. Ceny modelu Huawei Pura 90 startują od 4699 juanów (równowartość około 2472 złotych). Za Huawei Pura 90 Pro trzeba zapłacić minimum 5499 juanów (około 2893 złotych), a większy Huawei Pura 90 Pro Max zaczyna się od 6499 juanów (około 3420 złotych).

Obserwuj nas