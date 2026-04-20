Huawei Watch Buds 2
Huawei Watch Buds 2 (fot. Huawei)
Nowe zegarki Huawei. Co jeden, to bardziej imponujący

Wojciech Kulik·
Nowe zegarki Huawei. Co jeden, to bardziej imponujący

W ubiegłym roku miałem przyjemność testować zegarek Huawei Watch Fit 4, a Kasia sprawdzała w akcji Huawei Watch Fit 4 Pro. Obojgu nam przypadły te urządzenia do gustu i do dziś uważam je za jedne z najlepszych smartwatchy do 1000 złotych. Możliwe jednak, że już niebawem stracą swoje pozycje, bo na rynku właśnie zadebiutowały modele kolejnej generacji, a więc – bez niespodzianki – Huawei Watch Fit 5 oraz Huawei Watch Fit 5 Pro.

Premiera Huawei Watch Fit 5 oraz Huawei Watch Fit 5 Pro. Co oferują te smartwatche i czym się od siebie różnią?

Czwórki różniły się od siebie rozdzielczością ekranu, ale przekątna w obu przypadkach była taka sama. Tymczasem Piątki cechują się taką samą rozdzielczością (480×408 pikseli), ale różnymi przekątnymi: podstawowy Huawei Watch Fit 5 ma wyświetlacz w rozmiarze 1,82 cala (tak jak poprzednicy), a panel w modelu Huawei Watch Fit 5 Pro urósł do 1,92 cala (pomimo zachowania rozmiaru koperty). Różnią się też maksymalną jasnością, która wynosi, odpowiednio, 2500 oraz 3000 nitów.

Oba smartwatche cechują się wodoszczelnością w klasie 5 ATM i można w nich pływać. Huawei Watch Fit 5 Pro jednak jest dodatkowo wzmocniony i pozwala na swobodne nurkowanie (na głębokości do 40 metrów).

Huawei Watch Fit 5 Pro
Huawei Watch Fit 5 Pro
Huawei Watch Fit 5
Huawei Watch Fit 5
W serii Huawei Watch Fit 5 producent postawił na GPS oraz zestaw zaawansowanych czujników (6 LED + 6 PD PPG), dzięki którym monitorowanie zdrowia i aktywności ma być jeszcze bardziej precyzyjne. Całość uzupełnia technologa TruSleep 5.0 do pomiaru i analizy czasu i jakości snu, a model Pro dorzuca jeszcze EKG.

Oczywiście, użytkownicy zyskają także dostęp do najrozmaitszych trybów treningowych. Ich lepsze działanie w Piątkach docenić mają przede wszystkich biegacze i kolarze oraz miłośnicy badmintona i koszykówki.

Nie brakuje też funkcji, takich jak prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth, powiadomienia z telefonu i odpowiadanie na wiadomości, prognoza pogody i sterowanie odtwarzaczem muzycznym czy też dokonywanie płatności poprzez NFC – przypomnę więc, że od niedawna smartwatche Huawei oferują płatności w systemie Curve Pay.

Huawei Watch Fit 5
Huawei Watch Fit 5 (fot. Huawei)

Jeśli zaś chodzi o maksymalny czas działania, w obu modelach sięgać ma maksymalnie 10 dni przy sporadycznym użytkowaniu, tygodnia przy normalnym korzystaniu albo 4 dni z niegasnącym ekranem (AoD).

Ogólnie rzecz biorąc trudno doszukać się jakiejś rewolucyjnej nowości lub zmiany względem poprzedniej generacji, ale wydaje się, że seria Huawei Watch Fit 5 została zaprojektowana w przemyślany sposób i może podtrzymać dobrą passę.

Huawei Watch Fit 5 Pro
Huawei Watch Fit 5 Pro (fot. Huawei)

A jaka jest cena Huawei Watch Fit 5 i Watch Fit 5 Pro?

Na razie zegarki są dostępne tylko w Chinach. Dzisiaj (20 kwietnia 2026 roku) wystartowała przedsprzedaż modelu Huawei Watch Fit 5, a regularna sprzedaż rozpocznie się 29 kwietnia. Tego też dnia rozpocznie się przyjmowanie przedpremierowych zamówień na Huawei Watch Fit 5 Pro, który zadebiutuje w sklepach 15 maja. A ceny?

  • Huawei Watch Fit 5 startuje z poziomu 1099 juanów (równowartość ~580 złotych),
  • a ceny Huawei Watch Fit 5 Pro rozpoczynają się od 2099 juanów (~1105 złotych).

Producent na razie nie podzielił się żadnymi informacjami na temat premiery poza Państwem Środka, ale myślę, że śmiało można założyć, że – podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich generacji – lada moment doczekamy się ich także w naszym kraju.

Zaprezentowano także Huawei Watch Buds 2 – powrócił smartwatch ze słuchawkami

Ten chiński producent lubi robić rzeczy inaczej niż konkurencja i eksperymentować z formą. Widać to w nowym składanym smartfonie Huawei Pura X Max, można też wspomnieć o smartwatchu Huawei Watch D2 z wbudowanym ciśnieniomierzem lub słuchawkach Huawei FreeBuds Lipstick z etui przypominającym szminkę, a w 2023 roku Kasia testowała zegarek Huawei Watch Buds, który pod ekranem skrywał bezprzewodowe słuchawki.

Zatrzymajmy się przy tej ostatniej koncepcji, ponieważ właśnie zaprezentowana została nowa generacja. Huawei Watch Buds 2 opiera się na dokładnie tym samym pomyśle, ale producent postarał się o wytrzymalsze materiały (w tym stop tytanu klasy lotniczej), dzięki którym smartwatch ma cechować się odpornością na zużycie większą o 200%, a przy okazji być też lżejszy (54,5 g vs 66,5 g).

Huawei Watch Buds 2
Huawei Watch Buds 2 (fot. Huawei)

Zegarek ma 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli i jasności sięgającej 3000 nitów. Został też wyposażony w komplet czujników do monitorowania kondycji i zdrowia oraz moduł NFC. Specyfikacja słuchawek natomiast jest nieznana – wiemy jedynie, że z aktywną redukcją szumów (ANC) pozwolą odtwarzać muzykę przez 3 godziny, a po wyłączeniu tej funkcji – o godzinę dłużej.

Smartwatch i słuchawki mają ze sobą dobrze funkcjonować, nie tylko za sprawą konstrukcji, ale też faktu, że z poziomu tego pierwszego można np. regulować głośność tych drugich. Producent chwali się również wygodną konstrukcją – w przypadku obu urządzeń.

Huawei Watch Buds 2
Huawei Watch Buds 2 (fot. Huawei)

Aktualnie trwa przedsprzedaż na rynku chińskim, a faktyczny debiut sklepowy zaplanowano na 25 kwietnia 2026 roku. Ceny Huawei Watch Buds 2 rozpoczynają się od 3488 juanów (~1840 złotych). Na razie nie wiadomo, czy słuchawko-zegarek trafi też nad Wisłę.

Na deser: (jakby luksusowy) Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition

Wspominałem już o nietypowej formie, prawda? Przejdźmy zatem do ostatniej z zegarkowych nowości, jakimi uraczył nas ten producent. Jest nią Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition. Smartwatch ten zdecydowanie wyróżnia się designem, w którym prym wiodą elementy diamentowe – znajdziemy je na kopercie, indeksach, koronce i pasku. Łącznie 99 naturalnych diamentów.

Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition
Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition
Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition
Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition (fot. Huawei)

Równocześnie zegarek może pochwalić się pełnoprawną funkcjonalnością smartwatcha – zarówno jeśli chodzi o narzędzia przydatne na co dzień, jak i rozwiązania służące monitoringowi zdrowia i kondycji. Ma też NFC i obsługuje wirtualny karty eSIM, co czyni go samowystarczalnym.

Jaka jest cena takiego luksusu? Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition kosztuje 29999 juanów (~15820 złotych). Aktualnie można składać zamówienia przedpremierowa, a sprzedaż wystartuje 15 maja 2026 roku. Przynajmniej w Chinach.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

