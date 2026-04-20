Odkurzacz z ekstremalnie gorącą parą. Kolejny sposób na zażegnanie brudu

Chińska marka Dreame uzupełnia swoje portfolio o nowy model odkurzacza z funkcją czyszczenia parą i zaawansowaną stacją dokującą. Do urządzeń z serii H dołącza model H70 Ultra. Jest to sprzęt generujący strumień pary o ekstremalnie wysokiej temperaturze.

Para o ekstremalnej temperaturze – tak Dreame pomoże zażegnać brud

Dreame H70 Ultra to nowy odkurzacz wet&dry, generujący parę o temperaturze nawet 200ºC z wydajnością 4000 mg/min. Producent deklaruje, że dzięki tak wysokiej temperaturze możliwe jest skuteczne usuwanie zabrudzeń, plam, tłuszczu i bakterii z podłóg twardych. Za wytwarzanie tak gorącej pary odpowiedzialny jest podwójny system grzewczy zasilany bojlerem o mocy 330 W. Do dyspozycji użytkownika jest też funkcja czyszczenia gorącą wodą (90ºC).

Najnowszy model H70 Ultra oferuje siłę ssania 28 tysięcy Paskali – moc ta napędzana jest silnikiem pracującym z prędkością 150 tysięcy obrotów na minutę, a za sprzątanie odpowiada obrotowa szczotka ze specjalnym ostrzem, ograniczającym splątanie włosów i sierści oraz konieczność ich ręcznego usuwania.

Warto wspomnieć, że sprzęt ten wyposażono w system redukcji hałasu. H70 Ultra ma akumulator o pojemności 7500 mAh, co zgodnie z deklaracją producenta ma wystarczyć na 90 minut sprzątania.

Dreame H70 Ultra (źródło: Gizmochina)

Na uwagę zasługuje też funkcja samooczyszczenia dostępna w dwóch trybach – gorącej wody o temperaturze 95ºC oraz pary w temperaturze 200ºC. Takie rozwiązanie sprawia, że sprzęt jest utrzymywany w higienicznych warunkach, a wysoka temperatura ogranicza powstawanie pleśni, nieprzyjemnych zapachów czy rozwój bakterii.

Ponadto urządzenie automatycznie napełnia zbiornik odkurzacza z 5,5-litrowego zbiornika zainstalowanego w stacji. Pojemność ta ma wystarczyć na około 7 dni sprzątania.

Dreame H70 Ultra – inteligencja, dostępność i cena

Dreame H70 Ultra oferuje inteligentne funkcje, w tym wsparcie sztucznej inteligencji, samobieżny ruch, wspomaganie podczas sprzątania w wielu kierunkach czy wykrywanie zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym. Ponadto model ten łączy się z aplikacją, za pomocą której można monitorować stan odkurzacza.

Odkurzacz Dreame H70 Ultra debiutuje na rodzimym rynku na platformie JD.com. Urządzenie wyceniono na 4999 juanów (~ 2640 złotych).

