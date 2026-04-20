Nie waży nawet 1 kg, wytrzymuje 33 godziny. Nowy laptop Asus

Laptopy Asus słyną ostatnio z pierwszorzędnej estetyki połączonej z mobilnością i wysoką wydajnością – szczególnie jeśli chodzi o modele z rodziny Zenbook. Właśnie pojawiły się w niej dwie nowe serie – jeszcze lżejsze, dłużej działające i wyposażone w najnowsze Snapdragony, idealne do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją.

Laptop Asus Zenbook A14 nie waży nawet kilograma. Zenbook A16 też może się podobać

Nieprzeciętna mobilność to coś, co cechuje oba te laptopy: 14-calowy Zenbook A14 (UX3407NA) waży zaledwie 990 g, a na jednym ładowaniu wytrzymuje aż 33 godziny, podczas gdy 16-calowy Zenbook A16 (UX3607OA) waży 1,2 kg i jest w stanie działać ponad 21 godzin z dala od ładowarki. To efekt zastosowania lekkiego (a przy tym odpornego na zarysowania i ścieranie) materiału Ceraluminum, pojemnych akumulatorów (70 Wh) oraz energooszczędnych podzespołów.

Jeśli chodzi o te ostatnie, to w głównej roli występują 18-rdzeniowe procesory Qualcomm Snapdragon X2 Elite oraz X2 Elite Extreme. Poza wysoką energooszczędnością cechuje je również bardzo dobra wydajność, a dodatkowo – obecność NPU o wydajności 80 TOPS, co stanowi obietnicę efektywnego działania sztucznej inteligencji w trybie lokalnym. Z procesorami współpracuje szybka pamięć LPDDR5X o przepustowości sięgającej 9600 MT/s.

Laptop Asus Zenbook A14 / A16 (fot. Asus)

Asus postarał się też o odpowiednie wyświetlacze. W obu przypadkach mowa jest o panelach Lumina OLED zapewniających żywe kolory i wysoki kontrast. W modelu 14-calowym ekran cechuje się rozdzielczością Full HD i częstotliwością odświeżania 60 Hz, a w 16-calowym – 3K i 120 Hz.

Do tego dochodzą głośniki stereo z Dolby Atmos, podświetlana klawiatura, komplet podstawowych gniazd, moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth oraz szybkie ładowanie z mocą 100 W, dzięki czemu wystarczy pół godzinki, by uzyskać poziom 50%.

Ile kosztują nowe laptopy z serii Asus Zenbook?

Nowe laptopy oficjalnie zadebiutowały na polskim rynku i powoli będą pojawiać się w sklepach. Ceny Zenbooka A14 (UX3407NA) z 16 GB RAM rozpoczynają się od 7499 złotych, a Zenbooka A16 (UX3607OA) z 48 GB RAM – od 8999 złotych.

Tanio nie jest, ale specyfikacja stanowi obietnicę tego, że jeden i drugi Zenbook może być dobrym laptopem do pracy – przynajmniej tak długo, jak nie korzysta się ze specjalistycznego oprogramowania, które może nie do końca dobrze współpracować z procesorami opartymi na architekturze Arm.