Honor szykuje smartfony z dwoma ekranami. Poznaliśmy ich specyfikację

Smartfony z serii Honor 700 zapowiadają się coraz ciekawiej. Nie chodzi wyłącznie o zastosowanie dodatkowego ekranu z tyłu obudowy.
Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S – poznaliśmy ich specyfikację
Na początku maja 2026 roku modele Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutowały w Polsce. Natomiast Honor 600 Pro trafił do nas na testy i otrzymał ocenę 7,5 na 10 możliwych punktów. Dziś jednak skupimy się na nowych smartfonach, które jeszcze oficjalnie nie zostały pokazane – poznaliśmy bowiem sporo szczegółów na temat serii Honor 700.
Zanim przejdziemy dalej, to wypada odnotować, że wcześniej mogliśmy zaznajomić się z wyglądem smartfonów z serii Honor 700. Natomiast teraz pojawiły się informacje o ich specyfikacji. Wynika z nich, że użytkownicy mogą liczyć na duże ekrany, wydajne procesory, a także naprawdę okazałe akumulatory.
Cieszy również, że producent nie zdecydował się na cięcia w kwestii RAM-u, co niestety ostatnio zdarza się konkurencji. Pozostaje tylko trzymać kciuki za w miarę rozsądne ceny – tanio raczej nie będzie, ale może cennik okaże się akceptowalny.
Specyfikacja smartfonów Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S przedstawia się w następujący sposób:
|Honor 700 (FAA-AN00)
|Honor 700 Pro (FAP-AN00)
|Honor 700S (FAS-AN00)
|Wyświetlacz:
|6,57 cala (możliwe, że rozdzielczość 1.5K)
|6,57 cala (możliwe, że rozdzielczość 1.5K)
|6,57 cala
|Procesor:
|Snapdragon 8s Gen 4
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 7 Gen 4
|RAM:
|12 lub 16 GB
|12 lub 16 GB
|12 GB
|Pamięć:
|256 lub 512 GB
|256 lub 512 GB
|256 lub 512 GB
|Aparaty z tyłu:
|200 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix
|200 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix
|200 Mpix + 12 Mpix
|Aparat z przodu:
|50 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|Akumulator:
|9000 mAh z obsługą ładowania 80 W
|9000 mAh z obsługą ładowania 80 W
|9000 mAh z obsługą ładowania 80 W
|Wymiary:
|156 × 74,7 × 7,96 mm
|156 × 74,7 × 7,96 mm
|156 × 74,7 × 7,96 mm
|Waga:
|211 g
|213 g
|208 g
|System operacyjny:
|Android 17 z MagicOS 11
|Android 17 z MagicOS 11
|Android 17 z MagicOS 11
Warto dodać, że dane pochodzą z China Telecom. Dotyczą one wersji przeznaczonych na rynek chiński. Natomiast modele, które być może trafią do Europy, mogą się różnić pod pewnymi względami.
Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S – kiedy spodziewać się premiery?
Smartfony w Chinach mają zadebiutować już wkrótce – 23 listopada 2026 roku. Szczegóły dotyczące premiery na pozostałych rynkach na ten moment nie są znane.