seria honor 700 zapowiedź premiery
Zapowiedź premiery serii Honor 700 (źródło: Honor)
Smartfony

Honor szykuje smartfony z dwoma ekranami. Poznaliśmy ich specyfikację

Mateusz Budzeń·
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Honor szykuje smartfony z dwoma ekranami. Poznaliśmy ich specyfikację

Smartfony z serii Honor 700 zapowiadają się coraz ciekawiej. Nie chodzi wyłącznie o zastosowanie dodatkowego ekranu z tyłu obudowy.

Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S – poznaliśmy ich specyfikację

Na początku maja 2026 roku modele Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutowały w Polsce. Natomiast Honor 600 Pro trafił do nas na testy i otrzymał ocenę 7,5 na 10 możliwych punktów. Dziś jednak skupimy się na nowych smartfonach, które jeszcze oficjalnie nie zostały pokazane – poznaliśmy bowiem sporo szczegółów na temat serii Honor 700.

Zanim przejdziemy dalej, to wypada odnotować, że wcześniej mogliśmy zaznajomić się z wyglądem smartfonów z serii Honor 700. Natomiast teraz pojawiły się informacje o ich specyfikacji. Wynika z nich, że użytkownicy mogą liczyć na duże ekrany, wydajne procesory, a także naprawdę okazałe akumulatory.

Cieszy również, że producent nie zdecydował się na cięcia w kwestii RAM-u, co niestety ostatnio zdarza się konkurencji. Pozostaje tylko trzymać kciuki za w miarę rozsądne ceny – tanio raczej nie będzie, ale może cennik okaże się akceptowalny.

smartfon honor 700 honor 700 pro smartphone
smartfon honor 700 honor 700 pro smartphone
smartfon honor 700 honor 700 pro smartphone
smartfon honor 700 honor 700 pro smartphone
Honor 700 (Pro) | źródło: Honor

Specyfikacja smartfonów Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S przedstawia się w następujący sposób:

Honor 700 (FAA-AN00)Honor 700 Pro (FAP-AN00)Honor 700S (FAS-AN00)
Wyświetlacz:6,57 cala (możliwe, że rozdzielczość 1.5K)6,57 cala (możliwe, że rozdzielczość 1.5K)6,57 cala
Procesor:Snapdragon 8s Gen 4Snapdragon 8 Gen 5Snapdragon 7 Gen 4
RAM:12 lub 16 GB12 lub 16 GB12 GB
Pamięć:256 lub 512 GB256 lub 512 GB256 lub 512 GB
Aparaty z tyłu:200 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix200 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix200 Mpix + 12 Mpix
Aparat z przodu:50 Mpix50 Mpix50 Mpix
Akumulator:9000 mAh z obsługą ładowania 80 W9000 mAh z obsługą ładowania 80 W9000 mAh z obsługą ładowania 80 W
Wymiary:156 × 74,7 × 7,96 mm156 × 74,7 × 7,96 mm156 × 74,7 × 7,96 mm
Waga:211 g213 g208 g
System operacyjny:Android 17 z MagicOS 11Android 17 z MagicOS 11Android 17 z MagicOS 11

Warto dodać, że dane pochodzą z China Telecom. Dotyczą one wersji przeznaczonych na rynek chiński. Natomiast modele, które być może trafią do Europy, mogą się różnić pod pewnymi względami.

smartfon honor 700s smartphone
smartfon honor 700s smartphone
smartfon honor 700s smartphone
Honor 700S | źródło: Honor

Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S – kiedy spodziewać się premiery?

Smartfony w Chinach mają zadebiutować już wkrótce – 23 listopada 2026 roku. Szczegóły dotyczące premiery na pozostałych rynkach na ten moment nie są znane.

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