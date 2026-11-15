Honor szykuje smartfony z dwoma ekranami. Poznaliśmy ich specyfikację

Smartfony z serii Honor 700 zapowiadają się coraz ciekawiej. Nie chodzi wyłącznie o zastosowanie dodatkowego ekranu z tyłu obudowy.

Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S – poznaliśmy ich specyfikację

Na początku maja 2026 roku modele Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutowały w Polsce. Natomiast Honor 600 Pro trafił do nas na testy i otrzymał ocenę 7,5 na 10 możliwych punktów. Dziś jednak skupimy się na nowych smartfonach, które jeszcze oficjalnie nie zostały pokazane – poznaliśmy bowiem sporo szczegółów na temat serii Honor 700.

Zanim przejdziemy dalej, to wypada odnotować, że wcześniej mogliśmy zaznajomić się z wyglądem smartfonów z serii Honor 700. Natomiast teraz pojawiły się informacje o ich specyfikacji. Wynika z nich, że użytkownicy mogą liczyć na duże ekrany, wydajne procesory, a także naprawdę okazałe akumulatory.

Cieszy również, że producent nie zdecydował się na cięcia w kwestii RAM-u, co niestety ostatnio zdarza się konkurencji. Pozostaje tylko trzymać kciuki za w miarę rozsądne ceny – tanio raczej nie będzie, ale może cennik okaże się akceptowalny.

Honor 700 (Pro) | źródło: Honor

Specyfikacja smartfonów Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S przedstawia się w następujący sposób:

Honor 700 (FAA-AN00) Honor 700 Pro (FAP-AN00) Honor 700S (FAS-AN00) Wyświetlacz: 6,57 cala (możliwe, że rozdzielczość 1.5K) 6,57 cala (możliwe, że rozdzielczość 1.5K) 6,57 cala Procesor: Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 12 lub 16 GB 12 lub 16 GB 12 GB Pamięć: 256 lub 512 GB 256 lub 512 GB 256 lub 512 GB Aparaty z tyłu: 200 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix 200 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix 200 Mpix + 12 Mpix Aparat z przodu: 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix Akumulator: 9000 mAh z obsługą ładowania 80 W 9000 mAh z obsługą ładowania 80 W 9000 mAh z obsługą ładowania 80 W Wymiary: 156 × 74,7 × 7,96 mm 156 × 74,7 × 7,96 mm 156 × 74,7 × 7,96 mm Waga: 211 g 213 g 208 g System operacyjny: Android 17 z MagicOS 11 Android 17 z MagicOS 11 Android 17 z MagicOS 11

Warto dodać, że dane pochodzą z China Telecom. Dotyczą one wersji przeznaczonych na rynek chiński. Natomiast modele, które być może trafią do Europy, mogą się różnić pod pewnymi względami.

Honor 700S | źródło: Honor

Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S – kiedy spodziewać się premiery?

Smartfony w Chinach mają zadebiutować już wkrótce – 23 listopada 2026 roku. Szczegóły dotyczące premiery na pozostałych rynkach na ten moment nie są znane.