Jaki powerbank bezprzewodowy? Cena wygody wcale nie jest wysoka

Bezprzewodowy powerbank to sposób na wygodne ładowanie smartfona i kompatybilnych akcesoriów. Magnesy utrzymują go w stałym kontakcie z urządzeniem, a brak przewodów oznacza kolejny problem z głowy. W tym rankingu polecam najlepsze powerbanki z ładowaniem bezprzewodowym. Łącznie znajdziesz tu aż 10 modeli.

Wybieramy powerbank z ładowaniem bezprzewodowym

Na niniejszy ranking składa się 10 powerbanków. Pierwsza piątka cechuje się pojemnością 5000 mAh przekładającą się na smukłość i niewielką wagę. Druga piątka to modele z ogniwami 10000 mAh – grubsze i cięższe, ale za to rzadziej wymagające ładowania. Jeśli zaś chodzi o ceny, najtańsze z polecanych produktów kosztują zaledwie kilkadziesiąt złotych, a na najdroższy trzeba wydać około 250 złotych. Tak dokładnie prezentuje się to zestawienie…

Jaki powerbank bezprzewodowy? Ranking 2026:

Najlepsze bezprzewodowe powerbanki o pojemności 5000 mAh:

Baseus Magnetic Mini – dobry i bardzo tani powerbank bezprzewodowy

– dobry i bardzo tani powerbank bezprzewodowy Ugreen PB560 – kompaktowy powerbank z ładowaniem bezprzewodowym

– kompaktowy powerbank z ładowaniem bezprzewodowym Xiaomi Super Slim Magnetic – ultrasmukły powerbank bezprzewodowy

– ultrasmukły powerbank bezprzewodowy Samsung Magnet Wireless – bezprzewodowy powerbank z szybkim ładowaniem

– bezprzewodowy powerbank z szybkim ładowaniem Anker Nano MagGo (A1665) – najlepszy powerbank 5000 mAh z Qi2

Najlepsze bezprzewodowe powerbanki o pojemności 10000 mAh:

Baseus EnerFill FM11 – bezprzewodowy powerbank 10000 mAh w dobrej cenie

– bezprzewodowy powerbank 10000 mAh w dobrej cenie Baseus PicoGo Ultra-Slim – płaski powerbank z ładowaniem bezprzewodowym

– płaski powerbank z ładowaniem bezprzewodowym Ugreen PB773 – solidny i funkcjonalny powerbank z bezprzewodowym ładowaniem

– solidny i funkcjonalny powerbank z bezprzewodowym ładowaniem Baseus PicoGo AM52 – dobry, bezprzewodowy powerbank o dużej mocy

– dobry, bezprzewodowy powerbank o dużej mocy 3mk Incharge Genesis – wszechstronny powerbank bezprzewodowy z Qi2.2

Zanim kupisz bezprzewodowy powerbank – to musisz wiedzieć

Dla większości osób jest to najoczywistsza oczywistość, niemniej wypada nadmienić, że nie każdy smartfon obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Przed zakupem upewnij się więc, że Twoje urządzenie jest kompatybilne. Zwróć też uwagę na obsługiwaną przez nie wersję standardu Qi (nie warto przepłacać, jeśli telefon i tak nie pozwoli na szybsze uzupełnianie energii).

Skoro już o tym mowa – musisz mieć świadomość, że ładowanie bezprzewodowe – choć bardzo wygodne – jest przeważnie wolniejsze niż przewodowe. W zależności od urządzenia i standardu może być ograniczone do 7,5 W lub 15 W, a dopiero Qi2.2 podnosi moc do 25 W. Wszystko, oczywiście, wyjaśniam w opisach poszczególnych modeli. A jeśli tak, to…

Zaczynamy!

Baseus Magnetic Mini – dobry i bardzo tani powerbank bezprzewodowy

Zestawienie otwiera Baseus Magnetic Mini, który kosztuje niewiele ponad 70 złotych. W tej cenie naprawdę trudno jest kupić dobry, solidny i wydajny powerbank, a ten tutaj stanowi jeden z nielicznych wyjątków. Obsługuje standardy MagSafe i Qi, pozwalając na bezprzewodowe ładowanie z mocą 7,5 W w przypadku iPhone’ów oraz 10 lub 15 W jeśli chodzi o urządzenia z Androidem, a przy połączeniu kabelkiem oferuje maksymalnie 20 W.

Stosunek ceny do możliwości stoi w tym modelu na bardzo dobrym poziomie, a kompaktowa konstrukcja pozwala korzystać z niego bez obaw o przysłonięcie aparatów. Całość nie należy też do szczególnie ciężkich, jako że waga wynosi niespełna 140 g. To praktyczne, a przy tym niedrogie rozwiązanie.

Najważniejsze cechy Baseus Magnetic Mini:

pojemność: 5000 mAh,

maks. moc ładowania bezprzewodowego: 15 W (iPhone – 7,5 W),

maks. moc ładowania przewodowego: 20 W,

interfejs: MagSafe / Qi; 1 x USB-C,

obsługiwane protokoły: Power Delivery, Quick Charge,

wymiary: 106 × 69 × 14 mm,

waga: 138 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Baseus Magnetic Mini – 5000 mAh ok. 70 zł Allegro Komputronik Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Ugreen PB560 – kompaktowy powerbank z ładowaniem bezprzewodowym

Ugreen PB560 jest nieco droższy, ale jego cena nadal nie przekracza symbolicznej stówki, więc też można go nazwać tanim. Na papierze prezentuje się gorzej od Baseusa – maksymalna moc ładowania bezprzewodowego wynosi bowiem 7,5 W, a przewodowego – 15 W. Wcale to jednak nie oznacza, że faktycznie jest to gorszy sprzęt.

Propozycja marki Ugreen zyskuje przewagę przede wszystkim ze względu na jakość. Możesz oczekiwać wyższej jakości ogniw, silniejszych magnesów (redukujących ryzyko przypadkowego rozłączenia urządzeń), miększej powłoki (łagodniejszej dla smartfona) i lepszego zarządzania termicznego. Do tego model ten jest jeszcze bardziej kompaktowy: grubość wynosi 13 mm, a waga to zaledwie 130 g.

Najważniejsze cechy Ugreen PB560:

pojemność: 5000 mAh,

maks. moc ładowania bezprzewodowego: 7,5 W,

maks. moc ładowania przewodowego: 15 W,

interfejs: MagSafe / Qi; 1 x USB-C,

obsługiwane protokoły: Power Delivery,

moc magnesów: 10 N,

wymiary: 106 × 69 × 13 mm,

waga: 130 g,

cena i dostępność:

Xiaomi Super Slim Magnetic – ultrasmukły powerbank bezprzewodowy

Jeśli priorytetem są dla Ciebie jak najmniejsze gabaryty, koniecznie skieruj wzrok na Xiaomi Super Slim Magnetic. Waży tylko 122 g i ma zaledwie 8,7 mm grubości, dzięki czemu korzystanie z niego to czysta przyjemność. W dodatku obudowa została wykonana z aluminium, co pozytywnie wpływa na trwałość produktu.

Powerbank Xiaomi został wyposażony w ogniwo 5000 mAh o dużej żywotności – producent deklaruje zachowanie ponad 80% pojemności po 300 cyklach ładowania. Postawiono w dodatku na silne magnesy (ale brakuje certyfikatu MagSafe). Przy tym zadbano o podstawy, czyli odpowiednio szybkie ładowanie: bezprzewodowo osiągalne jest 15 W (lub 7,5 W w przypadku iPhone’ów), a przewodowo – nawet 22,5 W.

Najważniejsze cechy Xiaomi Super Slim Magnetic:

pojemność: 5000 mAh,

maks. moc ładowania bezprzewodowego: 15 W (iPhone – 7,5 W),

maks. moc ładowania przewodowego: 22,5 W,

interfejs: Qi; 1 x USB-C,

obsługiwane protokoły: Power Delivery, Quick Charge,

moc magnesów: 10 N,

wymiary: 102 × 69,6 × 8,7 mm,

waga: 122 g,

cena i dostępność:

Samsung Magnet Wireless – bezprzewodowy powerbank z szybkim ładowaniem

Wraz z modelem Samsung Magnet Wireless przechodzimy na wyższy poziom, ponieważ jest to powerbank obsługujący Qi2. Standard ten oznacza, że możliwe do osiągnięcia jest szybkie ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W na wielu kompatybilnych urządzeniach, w tym flagowcach z rodziny Galaxy (do których dostosowana została konstrukcja tego produktu) oraz iPhone’ach. Przez kabelek wyciąga zaś nawet 25 W.

Powerbank Samsunga jest nieco grubszy i cięższy od konkurencyjnych konstrukcji, ale za to ma rozkładaną podstawkę, pozwalającą na wygodne ładowanie na biurku (zarówno w pionie, jak i w poziomie). Do tego producent postarał się o ogniwo, którego pojemność jest niemal równa 5000 mAh (co w innych modelach klasyfikowanych w ten sposób wcale nie jest takie oczywiste).

Najważniejsze cechy Samsung Magnet Wireless:

pojemność: 5000 mAh,

maks. moc ładowania bezprzewodowego: 15 W,

maks. moc ładowania przewodowego: 25 W,

interfejs: Qi2; 1 x USB-C,

obsługiwane protokoły: Power Delivery, Super Fast Charge,

wymiary: 140 × 102 × 14,2 mm,

waga: 140 g,

cena i dostępność:

Anker Nano MagGo (A1665) – najlepszy powerbank 5000 mAh z Qi2

Jeżeli szukasz najlepszego modelu z akumulatorem 5000 mAh, proponuję powerbank Anker Nano MagGo (A1665). Łączy wysoką moc i solidność Samsunga ze smukłością i lekkością Xiaomi. To zdecydowanie godne rozważenia rozwiązanie – cena nie jest niska, ale jak najbardziej uzasadniona.

Powerbank obsługuje standard Qi2 i umożliwia bezprzewodowe ładowanie smartfonów różnych producentów (w tym iPhone’ów) z mocą sięgającą 15 W. Przewodowo pozwala uzyskać maksymalnie 20 W (nieco mniej niż Samsung, ale wciąż dużo). Do tego dochodzą wysokiej jakości ogniwa, silne magnesy i technologia chłodzenia grafenem, pozytywnie wpływająca na trwałość i komfort. Wszystko to zaś przy grubości zaledwie 8,6 mm.

Najważniejsze cechy Anker Nano MagGo (A1665):

pojemność: 5000 mAh,

maks. moc ładowania bezprzewodowego: 15 W,

maks. moc ładowania przewodowego: 20 W,

interfejs: Qi2; 1 x USB-C,

obsługiwane protokoły: Power Delivery,

wymiary: 102 × 70,6 × 8,6 mm,

waga: 122 g,

cena i dostępność:

Baseus EnerFill FM11 – bezprzewodowy powerbank 10000 mAh w dobrej cenie

Tymczasem w rankingu przechodzimy do mniej kompaktowych, ale za to rzadziej wymagających ładowania powerbanków z ogniwami o pojemności 10000 mAh. Ponownie startujemy od najtańszych modeli, a królem opłacalności raz jeszcze jest Baseus – tym razem Baseus EnerFill FM11. Oferuje bezprzewodowe ładowanie iPhone’ów z mocą 7,5 W, a kompatybilnych smartfonów z Androidem z mocą 15 W. Przewodowo natomiast wykręca 22,5 W.

Pomimo sporej pojemności i stosunkowo niskiej ceny model ten jest całkiem lekki (waży 209 g) i smukły (ma 18 mm grubości). Mimo to w środku znalazło się miejsce na silne magnesy N52 oraz układ zabezpieczający komponenty powerbanku na dziewięć sposobów. Za stówkę – zdecydowanie warto.

Najważniejsze cechy Baseus EnerFill FM11:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania bezprzewodowego: 15 W (iPhone – 7,5 W),

maks. moc ładowania przewodowego: 22,5 W,

interfejs: Qi2 / MagSafe; 1 x USB-C,

obsługiwane protokoły: Power Delivery, Quick Charge,

wymiary: 104 × 70 × 18 mm,

waga: 209 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Baseus EnerFill FM11 – 10000 mAh ok. 100 zł Allegro Komputronik Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Baseus PicoGo Ultra-Slim – płaski powerbank z ładowaniem bezprzewodowym

Baseus PicoGo Ultra-Slim to prawdziwa rewelacja. Ten powerbank jest wyraźnie droższy, ale jego możliwości też są zdecydowanie większe. Obsługuje standard Qi2, co pozwala mu na bezprzewodowe ładowanie rozmaitych urządzeń z mocą sięgającą 15 W. W trybie przewodowym natomiast maksymalna moc uzupełniania energii wynosi 27 W.

Przy tym wszystkim jego grubość wynosi zaledwie 14,9 mm, a waga to 172 g – to robi wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że w środku znajduje się akumulator o pojemności 10000 mAh. Udało się to osiągnąć między innymi za sprawą aluminiowej konstrukcji i silikonowej powłoki (która przy okazji zabezpiecza też smartfon przed zarysowaniem). Silne magnesy i układ AI odpowiedzialny za monitorowanie parametrów stanowią dopełnienie całości.

Najważniejsze cechy Baseus PicoGo Ultra-Slim:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania bezprzewodowego: 15 W,

maks. moc ładowania przewodowego: 27 W,

interfejs: Qi2 / MagSafe; 1 x USB-C,

obsługiwane protokoły: Quick Charge,

moc magnesów: 11 N,

wymiary: 101,7 × 67,7 × 14,9 mm,

waga: 172 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Baseus PicoGo Ultra-Slim – 10000 mAh ok. 140 zł Allegro RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Ugreen PB773 – solidny i funkcjonalny powerbank z bezprzewodowym ładowaniem

Ugreen PB773 podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej i stanowi świetną propozycję dla osób o bardzo dużych wymaganiach. Dzięki kompatybilności ze standardem Qi2.2 oferuje ładowanie bezprzewodowe z mocą aż 25 W. Jeśli zaś chodzi o uzupełnianie energii poprzez kabelek, moc sięga 30 W. Warto tu podkreślić również zgodność z najróżniejszymi protokołami i standardami, w tym: Adaptive Fast Charge, Power Delivery, Quick Charge i Super Charge.

Duża moc i szeroka kompatybilność to jeszcze nie wszystko, czym może pochwalić się ten model. Wypada też wspomnieć, że jest to powerbank z wbudowanym przewodem, wyświetlaczem LED do podglądu parametrów, zaawansowanym systemem zabezpieczeń i solidnymi ogniwami. Minusem mogą być nieco słabsze magnesy, a do tego spore gabaryty. Coś za coś.

Najważniejsze cechy Ugreen PB773:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania bezprzewodowego: 25 W,

maks. moc ładowania przewodowego: 30 W,

interfejs: Qi2.2; 1 x USB-C; zintegrowany przewód USB-C,

obsługiwane protokoły: Adaptive Fast Charge, Power Delivery, Quick Charge, Super Charge, UFCS,

moc magnesów: 9 N,

wymiary: 110,8 × 70 × 21 mm,

waga: 254 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Ugreen PB773 – 10000 mAh ok. 180 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Baseus PicoGo AM52 – dobry, bezprzewodowy powerbank o dużej mocy

Kolejną propozycją jest Baseus PicoGo AM52. On również obsługuje standard Qi2.2 i umożliwia ładowanie bezprzewodowe z mocą 25 W. W trybie przewodowym, jednak deklasuje propozycję firmy Ugreen, osiągając nawet 45 W. Brakuje mu za to zintegrowanego przewodu i nie obsługuje aż tylu protokołów (ograniczając się do Power Delivery, Quick Charge i PPS).

Plusem, którego nie można pominąć, jest natomiast grubość wynosząca jedynie 16 mm. Waga zaś nie przekracza 200 g. Producent postarał się w dodatku o komplet najważniejszych zabezpieczeń oraz bardzo silne magnesy (dzięki 13 niutonom powerbank pewnie trzyma się pleców smartfona). Całość wieńczy aluminiowa obudowa z silikonowym wykończeniem.

Najważniejsze cechy Baseus PicoGo AM52:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania bezprzewodowego: 25 W,

maks. moc ładowania przewodowego: 45 W,

interfejs: Qi2.2; 1 x USB-C,

obsługiwane protokoły: Power Delivery, PPS, Quick Charge,

moc magnesów: 13 N,

wymiary: 102 × 67 × 16 mm,

waga: 196 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Baseus PicoGo AM52 – 10000 mAh ok. 200 zł Allegro RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

3mk Incharge Genesis – wszechstronny powerbank bezprzewodowy z Qi2.2

Zestawienie wieńczy 3mk Incharge Genesis – wypasiony powerbank polskiego producenta, który łączy w sobie najlepsze cechy obu wcześniej opisanych modeli. Oferuje równie wysoką moc ładowania bezprzewodowego (25 W) i przewodowego (45 W), co Baseus PicoGo, ale też ma wbudowany przewód USB-C i wyświetlacz, niczym Ugreen.

Wyższa cena wynika także z zastosowania ogniw SoliQ Safe, które cechują się bardzo długą żywotnością – przekraczającą 1500 cykli ładowania. Nie lada ciekawostką jest również podstawka, umożliwiająca wygodne ułożenie smartfona w pozycji pionowej lub poziomej podczas uzupełniania energii w jego akumulatorze.

Najważniejsze cechy 3mk Incharge Genesis:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania bezprzewodowego: 25 W,

maks. moc ładowania przewodowego: 45 W,

interfejs: Qi2.2; 1 x USB-C; zintegrowany przewód USB-C,

obsługiwane protokoły: Power Delivery,

wymiary: 106 × 68 × 19,5 mm,

waga: 221 g,

cena i dostępność:

Oczywiście wybór powerbanków jest zdecydowanie szerszy, ale ranking musi mieć jakieś ramy i uznałem, że ta dziesiątka to optymalne modele dla większości osób. Jeśli szukasz czegoś innego, zachęcam do zostawienia pytania w komentarzu lub poszukania czegoś na własną rękę – najlepiej zrobisz, stawiając na produkty marek 3mk, Anker, Aukey, Baseus, Belkin, Ecoflow, Iniu, Samsung, Ugreen lub Xiaomi (kolejność alfabetyczna).