Vivo szykuje coś dużego w smartfonach – dosłownie

Dobra oferta producenta smartfonów to taka, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Chcąc jak najlepiej wypełnić półkę flagowych produktów Vivo szykuje kolejny model. Właśnie poznaliśmy kilka ważnych szczegółów dotyczących konstrukcji.

Jaki będzie Vivo X500s?

Choć nazwa smartfona nie pada we wpisie znanego i dość wiarygodnego informatora Digital Chat Station, wskazówki, jakie zostawia autor tekstu sugerują, że to właśnie następca Vivo X300s jest bohaterem zakulisowych informacji. Czego zatem możemy spodziewać się po urządzeniu, którego linia jest postrzegana jako lekko poprawiony wariant bazowego flagowca – czyli w tym przypadku Vivo X500?

Najważniejszą częścią sugerowanej specyfikacji jest ekran OLED LTPO o przekątnej 6,85 cali. Będzie on zatem większy niż w modelach X500, X500 Pro czy X300s, ale dorówna rozmiarem X500 Pro Max. Niewykluczone, że jest to dosłownie tan sam panel, o czym może świadczyć rozdzielczość 2K (1440 x 3168 pikseli) oraz częstotliwość odświeżania sięgająca 144 Hz.

Vivo X500 Pro Max (fot. materiały prasowe)

W kwestii aparatów, DCS ogranicza się do informacji o teleobiektywie, który ma otrzymać matrycę o rozdzielczości 64 Mpix. Oznacza to, że potężny persykop z sensorem 200 Mpix pozostanie jeszcze wyróżnikiem serii Pro Max przez jakiś czas.

Podobna aura tajemnicy dotyczy także zastosowanego układu mobilnego. Wpis wspomina o chipsecie z rodziny Dimensity 9000, jednak nie precyzuje, o który model chodzi. W aktualnej, flagowej linii MediaTeka, znajdują się bowiem dwa SoC: Dimensity 9600M, który trafił do modelu Vivo X500, oraz Dimensity 9600 Pro, którego spotkamy w X500 Pro oraz X500 Pro Max.

Nie tylko duży ekran

Wpis Digital Chat Station na Weibo zostawia fanów marki z lekkim niedosytem. Informator podaje bowiem, że oprócz dużego wyświetlacza, Vivo X500s ma charakteryzować się solidnym akumulatorem. W ramach przypomnienia – w poprzedniej generacji model X300s miał ogniwa węglowo-krzemowe o łącznej pojemności 7100mAh, najwięcej ze wszystkich urządzeń w serii.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje Vivo X500s. Powinno się to wydarzyć najwcześniej 5 miesięcy po premierze modelu X500, co sugerowałoby premierę w lutym 2027 roku lub później. Niewykluczone, że smartfon zostanie zaprezentowany wraz bezkompromisowym sprzętem mobilnym producenta na kolejny rok, czyli Vivo X500 Ultra, którego fragmenty specyfikacji również krążą po sieci od kilku tygodni.