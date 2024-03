Sennheiser wprowadza do Polski słuchawki, o których może być głośno

Sennheiser odświeża swoje topowe słuchawki TWS – model o nazwie Momentum True Wireless 4 cechuje się ulepszeniami właściwie w każdej sferze. Już niebawem przekonamy się, jak to z nim jest naprawdę, ponieważ oficjalnie zadebiutował w polskich sklepach.

Polska premiera Sennheiser Momentum True Wireless 4

Słuchawki Sennheiser Momentum True Wireless 4 mają być dużym krokiem naprzód, zarówno jeśli chodzi o jakość dźwięku, jak i komfort użytkowania (na czele ze skutecznością systemu ANC). Biorąc pod uwagę fakt, że już poprzednia generacja reprezentowała bardzo wysoki poziom, możemy mówić o naprawdę ważnej premierze – wygląda na to, że najlepsze słuchawki TWS na rynku zyskały godnego przeciwnika.

Co konkretnie oferuje czwarty model TWS-ów z serii Momentum? O to, by słuchawki brzmiały dobrze w każdych warunkach, dbać mają 7-milimetrowe przetworniki TrueResponse, które doczekały się integracji z technologią Qualcomm RF Front End. Efektem mają być: wyższa czułość, lepszy stosunek sygnału do szumu i brak opóźnień. Z kolei nadzieję na głębokie basy daje szerokie pasmo przenoszenia: od 5 do 21 000 Hz.

Imponująco prezentuje się również lista technologii, które mają odpowiadać za efektywne przesyłanie danych bez utraty detali dźwięku. Bazę stanowi tu Bluetooth 5.4, któremu towarzyszą kodeki aptX Lossless i aptX Adaptive Audio oraz rozwiązanie Snapdragon Sound. Nieco później – w ramach aktualizacji – pojawi się także obsługa Bluetooth LE Audio z LC3 i Auracast.

(źródło: mat. prasowe Sennheiser)

Nowe słuchawki Sennheisera zostały wyposażone w 6 mikrofonów odpowiadających za skuteczną redukcję hałasu z otoczenia (ANC) oraz eliminację szumów podczas rozmów telefonicznych. Wypada również wspomnieć o adaptacyjnym korektorze EQ i zaawansowanych opcjach personalizacji dźwięku dostępnych z poziomu aplikacji Smart Control na iOS i Androida.

Przy tym wszystkim nieźle wypada też czas pracy. Słuchawki Momentum 4 działają do 7,5 godziny po wyjęciu z etui, a to ostatnie umożliwia jeszcze 3-krotne doładowanie do pełna, co razem daje 30 godzin odsłuchu bez konieczności podłączania urządzenia do zasilania. W razie czego można skorzystać z funkcji szybkiego ładowania i zapewnić sobie godzinę słuchania muzyki po zaledwie 8 minutach uzupełniania energii.

Możesz już kupić słuchawki Sennheiser Momentum 4 – cena jest niezła

Słuchawki Sennheiser Momentum True Wireless 4 są już dostępne w sprzedaży za 1299 złotych. Możesz je kupić na przykład w sklepach Media Expert albo Komputronik, w jednej z trzech wersji kolorystycznych: czarnej, czarno-miedzianej lub srebrnej.

Biorąc pod uwagę specyfikację, jest to naprawdę dobra cena i bardzo interesujący może okazać się pojedynek tej nowości z takimi perełkami, jak Sony WF-1000XM5 czy Technics EAH-AZ80E, a może i Audio-Technica ATH-TWX9 lub Bang & Olufsen Beoplay EX.

