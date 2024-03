Co to jest Photomath? Nowa aplikacja Google dostępna w sklepie Play

Photomath to najnowsza aplikacja Google w sklepie Play. Odpowiadam na pytanie, do czego konkretnie służy, zastanawiając się równocześnie nad tym, dlaczego dopiero teraz pojawiła się na tej platformie.

Zacznijmy od tego, że Photomath nie jest autorską aplikacją firmy Google. W rzeczywistości jest to chorwacki programik, którego historia sięga 2014 roku. Dwa lata temu Amerykanie podjęli decyzję o jego zakupie, a w 2023 roku transakcja została oficjalnie sfinalizowana. Musiało jednak minąć jeszcze wiele miesięcy, zanim apka faktycznie zmieniła „właściciela” w sklepie Play.

Co to jest Photomath? Aplikacja, która pomoże Ci z matematyką

Aplikacja Photomath – zresztą zgodnie z tym, co sugeruje jej nazwa – umożliwia wykonywanie zdjęć rozmaitych równań i innych zadań matematycznych (zarówno z podręczników, jak i zapisanych odręcznie), oferując ich rozwiązania, wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami. Narzędzie rozkłada je na proste etapy i tłumaczy, co dzieje się krok po kroku. Bez trudu radzi sobie z elementarną matematyką: arytmetyką, kombinatoryką, geometrią, trygonometrią czy statystyką.

Niewykluczone jednak, że wcale nie muszę Ci opowiadać o tym, co potrafi robić aplikacja Photomath, bo od dawna może już znajdować się na Twoim smartfonie lub urządzeniu którejś z bliskich Ci osób. Ba, jest to wysoce prawdopodobne, bo w sklepie Google Play odnotowała już ponad 100 mln pobrań, a średnia ocen na poziomie 4,5/5 to sygnał, że raczej nie jest od razu odinstalowywana.

Przyszłość aplikacji Photomath pod rządami Google

Pojawienie się aplikacji Photomath w sklepie Play to jasny sygnał, że amerykański gigant nie zamierza jej uśmiercić jak wiele innych projektów, a przynajmniej nie teraz. Warto jednak przypomnieć, że już teraz wyszukiwarka Google oraz Obiektyw są w stanie pomóc rozwiązać zadania matematyczne (i nie tylko).

Zresztą jest to też jakiś sposób na zarobek. Oprócz bezpłatnej wersji dostępny jest jeszcze subskrypcyjny Photomath Plus z „rozwiązaniami podręcznikowymi”, animowanymi samouczkami i jeszcze bardziej szczegółowymi wyjaśnieniami rozwiązywanych zadań.

Aplikację Photomath możesz pobrać ze sklepu Google Play, a także na iPhone’a – z App Store.