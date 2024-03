Google ściągnie do Pixeli funkcję z iPhone’ów

Smartfony z rodziny Google Pixel już niebawem umożliwią wzywanie służb ratunkowych nawet wtedy, gdy jest się poza zasięgiem Wi-Fi i sieci komórkowej. Umożliwi to funkcja „Satelitarne SOS”, którą dostrzeżono już na pierwszych urządzeniach.

„Satelitarne SOS” na smartfonach Google Pixel

Opcja „Satelitarne SOS” pojawiła się w aplikacji Bezpieczeństwo osobiste na smartfonach z serii Google Pixel, pomiędzy alarmem SOS a wykrywaniem wypadku samochodowego. Wiele wskazuje na to, że trafiła tam przedwcześnie, bo jej kliknięcie niczego nie powoduje. Równocześnie można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości ulegnie to zmianie. Wskazuje na to również to, co można zobaczyć na zrootowanym urządzeniu.

Otóż próba przejścia do tej opcji na zrootowanym smartfonie Google powoduje wyświetlenie informacji, że dzięki Pixelowi możesz wysyłać wiadomości do służb ratunkowych i udostępniać im swoją lokalizację, gdy nie możesz połączyć się z siecią komórkową lub Wi-Fi.

W dalszej części amerykański producent wyjaśnia, o co chodzi. Całość sprowadza się do możliwości powiadomienia służb ratunkowych o zdarzeniu i wezwania pomocy nawet wtedy, gdy nie ma się dostępu ani do internetu, ani nawet do sieci komórkowej. Wówczas użytkownicy mogą skorzystać z połączenia satelitarnego, by nie tylko poinformować pogotowie czy policję, ale też udostępnić komplet informacji, takich jak:

imię i nazwisko,

numer telefonu,

adres e-mail,

aktualna lub ostatnia znana lokalizacja,

informacje o urządzeniu (język, model, numer IMEI oraz poziom naładowania akumulatora),

a opcjonalnie także dane kontaktowe maksymalnie trzech uprawnionych osób.

Serwis 9to5Google zauważa, że nie wiadomo jeszcze, czy firma Google sama będzie odpowiadać za to rozwiązanie, czy też skorzysta z pomocy z zewnątrz. Ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna, a głównym kandydatem jest Garmin (i jego usługi Response / inReach), szczególnie że już wcześniej zauważano próby integracji.

Pixele jak iPhone’y

Wróćmy jednak do samej funkcjonalności. Rozwiązanie wydaje się bardzo zbliżone do tego, co Apple od lat oferuje użytkownikom iPhone’ów. Mowa o narzędziu Alarmowe SOS (łącze satelitarne), które również umożliwia powiadamianie służb ratunkowych, gdy użytkownik jest poza zasięgiem Wi-Fi i sieci komórkowej, wraz z przekazaniem podstawowych informacji.

W przypadku firmy Apple funkcja nie jest jednak dostępna w Polsce. To, czy z Pixelami będzie podobnie, pozostaje niewiadomą, choć warto zauważyć, że alarmowe SOS oferowane w ramach Garmin inReach jest w naszym kraju obsługiwane. Z drugiej strony Pixele nie są oficjalnie dystrybuowane przez Google w Polsce, a to może być problemem.