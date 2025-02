W Polsce elektryki wybieramy coraz rzadziej. Tesla boryka się z potężnymi spadkami

Statystyki mówią jasno – w liczbie rejestracji nowych elektryków na terenie Unii Europejskiej w 2024 roku Polska zajmuje trzecie miejsce, tyle tylko, że od końca. Ponadto Tesla zalicza potężne spadki w wielu krajach europejskich.

Rynek elektryków w Polsce maleje

Elektryki spotykamy już każdego dnia, choc wbrew pozorom ich liczba wcale nie jest tak duża, jak mogłaby się wydawać. Polski rynek samochodów elektrycznych jest bardzo mały, a nawet mówi się, że zamiast rosnąć – kurczy się.

Zgodnie z informacjami Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar w styczniu 2025 roku na terenie naszego kraju udział elektryków wśród rejestracji nowych samochodów wyniósł zaledwie 2,5%. Jak zwraca uwagę Rzeczpospolita, łącznie w styczniu br. sprzedano 1121 pojazdów osobowych, podczas gdy w tym samym czasie w zeszłym roku zakupiono ich tylko pięć sztuk mniej.

To jednak nie koniec – w ciągu całego 2024 roku liczba rejestracji elektryków spadła, a na tle Unii Europejskiej wypadamy lepiej tylko od Chorwacji i Słowacji. Choć okazuje się, że cały Stary Kontynent nieco stracił zainteresowanie samochodami elektrycznymi. Z uwagi na podwyżki cen samochodów elektrycznych na terenie Francji popyt na elektryki spadł o 27,5%.

Rejestracja nowych Tesli w Europie mocno spada

Ostatnio spadek sprzedaży samochodów zauważyła Tesla. Możliwe, że wynika to z faktu zwiększonej aktywności politycznej jej właściciela – Elona Muska. Choć popyt na elektryki w Niemczech wzrósł o połowę rok do roku, to w styczniu 2025 roku zarejestrowano jedynie 1277 nowych Tesli – według Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego oznacza to ~60% spadek w porównaniu do 2024 roku, kiedy to zarejestrowano ponad 29,8 tysiąca nowych modeli Y. Łącznie w Europie Tesla Y została zarejestrowana ponad 180 tysięcy razy, przez co model ten określono mianem najlepiej sprzedającego się elektryka w Europie.

Łącznie udział Tesli w rynku elektryków spadł z 14 do 4%. Spadek liczby rejestracji nowych Tesli zauważono też we Francji (o 63%), w Szwecji (o 44%), Holandii (o 42%), Norwegii (o 38%) i Wielkiej Brytanii (o 8%). Niemieccy posiadacze Tesli specjalną naklejką wyrażają skruchę za zakup samochodu Elona Muska. Na naklejce widnieje napis „I bought this before Elon went crazy”, czyli „Kupiłem to (Teslę) zanim Elon oszalał”.