Najsmuklejszy składak świata. Znamy datę premiery Oppo Find N5

Oppo Find N5 pobije rekord świata. Będzie to najsmuklejszy smartfon składany wzdłuż dłuższej krawędzi. Mówi się o nim od dawna, a teraz wreszcie poznaliśmy datę jego oficjalnej prezentacji w wydaniu międzynarodowym. Co ciekawe, debiut globalny odbędzie się tego samego dnia, co premiera w Chinach.

Oppo Find N5 będzie najsmuklejszym składakiem na świecie. A zobaczymy go już za chwilę

Chiński producent oficjalnie potwierdził, że światowa premiera Oppo Find N5 odbędzie się 20 lutego 2025 roku. Wydarzenie zostanie zorganizowane w Singapurze, a jego start zaplanowano na godzinę 19:00 tamtejszego czasu – w Polsce będzie wówczas samo południe.

Nie znamy jego dokładnych gabarytów, ale producent deklaruje, że Oppo Find N5 będzie najsmuklejszym składakiem na świecie. To oznacza, że po rozłożeniu musi mieć mniej niż 4,35 mm – tyle bowiem mierzy bok aktualnie dzierżącego ten tytuł modelu Honor Magic V3.

Oficjalnie potwierdzono również, że Find N5 będzie pierwszym na świecie składanym smartfonem spełniającym wymogi trzech klas wodoodporności i wodoszczelności: IPX6, IPX8 i IPX9, co oznacza ochronę przed zanurzeniem, jak i natryskami. Pewna jest także obecność bocznego skanera linii papilarnych i (charakterystycznego dla urządzeń tego producenta) suwaka powiadomień.

Oppo Find N5 (fot. Oppo)

Jaki będzie smartfon Oppo Find N5? Nieoficjalna specyfikacja

Nie brakuje też niepotwierdzonych doniesień na temat tego urządzenia. Tu i tam wspomina się chociażby o obsłudze szybkiego ładowania o mocy 80 W oraz ładowania bezprzewodowego o mocy 50 W. Sam akumulator ma się w dodatku cechować całkiem sporą pojemnością – konkretnie 5600 mAh (podczas gdy jego poprzednik miał tylko 4805 mAh).

Jeśli chodzi o wydajność, to smartfon Oppo Find N5 ma zostać wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite w wersji 7-rdzeniowej, a towarzystwa dotrzyma mu 16 GB RAM. Na pliki czekać będzie 512 GB pamięci masowej, a całość uzupełni system Android 15 z nakładką ColorOS 15.

Oppo Find N5 (fot. Oppo)

Przecieki wskazują również na potrójny aparat. System tworzyć mają: główny sensor 50 Mpix, ultraszeroki 8 lub 50 Mpix (tutaj zdania są podzielone) oraz peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix. Do tego dojdą jeszcze dwa aparaty o rozdzielczości 8 Mpix do selfie – po jednym na zewnętrznym i wewnętrznym ekranie. Wyświetlacz zaś – po rozłożeniu – ma mieć przekątną 8,12 cala.

Ekran zewnętrzny natomiast ma się cechować rozmiarem 6,85 cala. W obu przypadkach mowa jest o sporym powiększeniu, ponieważ poprzedni model, Oppo Find N3, miał panele o przekątnych, odpowiednio, 7,82 i 6,31 cala.

Oppo Find N5 (fot. Oppo)

Czy Oppo Find N5 pojawi się w Polsce?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: najprawdopodobniej nie. Dobra wiadomość jest jednak taka, że za całkiem prawdopodobny należy za to uznać scenariusz, w którym do Polski dociera smartfon OnePlus Open 2, a będzie to praktycznie bliźniak Oppo Find N5.