Nowe flagowce Huawei. Czym zachwycą smartfony z serii Pura 80?

Prawdopodobnie jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku na rynku zadebiutują smartfony z serii Huawei Pura 80. W sieci pojawiły się konkretne informacje na temat tego, co mogą zaoferować. Ich najmocniejszymi stronami mają być wyświetlacze oraz aparaty.

Nieoficjalna specyfikacja Huawei Pura 80 w sieci

Serwis GizChina podaje, że wszystkie smartfony z serii Huawei Pura 80 zostaną wyposażone w wyświetlacze LTPO OLED z dynamicznie dostosowywaną częstotliwością odświeżania. Dzięki temu użytkownicy będą mogli liczyć nie tylko wysoką płynność obrazu, ale też oszczędność energii.

W każdym przypadku rozdzielczość ekranu wyniesie 1,5K, ale model podstawowy będzie mieć płaski panel o przekątnej 6,6 cala, a warianty Pro i Ultra – 6,78-calowe wyświetlacze zakrzywione na każdej z czterech krawędzi.

Jeśli chodzi o aparaty, to jak na razie pojawiły się szczegóły jedynie dotyczące najmocniejszego modelu. Smartfon Huawei Pura 80 Ultra ma zostać wyposażony przede wszystkim w bardzo duży, 1-calowy sensor podstawowy o rozdzielczości 50 Mpix oraz drugi czujnik 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem.

Potężne aparaty zapewnić mają świetne możliwości fotograficzne i jak najbardziej można tego oczekiwać. Huawei Pura 70 Ultra do dziś znajduje się na szczycie rankingu DxOMark. Zresztą ciepłych słów w tym kontekście nie szczędzili mu także Kasia i Kuba, którzy mieli okazję spędzić z nim sporo czasu.

Standardem w serii Pura 80 będzie również boczny skaner linii papilarnych. Dopełnieniem całości ma być natomiast system operacyjny HarmonyOS w najnowszej wersji.

Kiedy premiera serii Huawei Pura 80?

Jest wysoce prawdopodobne, że na ewentualne potwierdzenie tych rewelacji przyjdzie nam jeszcze trochę zaczekać. Plany Huawei na rok 2025 zakładają bowiem premierę serii Pura 80 ponoć dopiero w maju lub czerwcu, a więc ponad rok, bo 13 lub 14 miesięcy po prezentacji poprzedników.

Huawei Pura 70 Ultra (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Przypomnę, że w serii Huawei Pura 70 chiński producent proponował nam autorski procesor Kirin 9010 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,3 GHz, 12 lub 16 GB RAM, nawet 1 TB pamięci masowej oraz akumulatory o pojemności od 4900 do 5200 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy do 100 W i ładowania bezprzewodowego o mocy do 80 W.