Garść informacji o nowych tabletach Samsunga. Ile ich będzie? Czego się spodziewać?

Do tabletów żywimy szczególnego rodzaju sympatię, ponieważ to od tych urządzeń zaczęła się historia naszego portalu. A ponieważ Samsung przygotowuje na ten rok kilka nowych modeli, pilnie przyglądamy się skrawkom informacji na ich temat, przedostającym się do Internetu.

3 nowe flagowe tablety Samsunga

To już ponad rok, odkąd Samsung pokazał światu ostatnie topowe tablety. Spodziewalibyśmy się więc, że po znakomitych Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ i ogromniastym Galaxy Tab S8 Ultra zobaczymy wreszcie ich następców. Rzeczywiście, coś jest na rzeczy.

Informatorzy zgodnie przekazują, że istnieje spora szansa na zaprezentowanie kanapowych urządzeń mobilnych w drugiej połowie 2023 roku. Jakie modele mają znaleźć się na liście premierowej?

Galaxy Club przekazuje na przykład, że – idąc tropem ostatnich przedstawicieli z rodzinki Galaxy Tab S – czeka nas prezentacja trzech flagowych tabletów Samsunga. Co ważne – wszystkie mają być dostępne w wersjach Wi-Fi oraz Wi-Fi+5G. Będzie chodziło o:

Galaxy Tab S9 – SM-X710 (Wi-Fi), SM-X716B (5G),

Galaxy Tab S9+ – SM-X810 (Wi-Fi), SM-X816B (5G)

Galaxy Tab S9 Ultra – SM-X910 (Wi-Fi), SM-X916B (5G)

Czego spodziewać się po topowych konstrukcjach z większym ekranem? Jeśli dotychczas zebrane informacje są precyzyjne, będziemy mogli korzystać z urządzeń z certyfikatem szczelności IP67. Byłyby to więc jedyne flagowe tablety na świecie z tak wysokim stopniem ochrony przed wodą i kurzem.

Inne dane wspominają o ekranach OLED (choć nie wiadomo, czy we wszystkich opcjach) i Androidzie 13 z nakładką One UI 5.1. Samsung zadba więc o to, żeby sprzęt korzystał z możliwie najbardziej aktualnego oprogramowania.

Nie jest jeszcze jasne, na jakich procesorach będą działać nowe tablety z najwyższej półki. Wydawałoby się, że logicznym wyborem będzie najnowszy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Pojawiają się jednak głosy, że Samsung może zrezygnować z tego komponentu na rzecz ubiegłorocznych układów Snapdragon 8+ Gen 1. Trudno w tym momencie zweryfikować te doniesienia.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (fot. Tabletowo)

Galaxy Tab S8 FE i Galaxy S23 FE także w planach

Oprócz powyższych trzech tabletów, w tym roku zaprezentowany zostanie także czwarty – Samsung Galaxy Tab S8 FE. Numer tego modelu to SM-X506B.

Będzie niewiele gorszy niż aktualni przedstawiciele rodziny Galaxy Tab S8. Na pewno jednak nie zobaczymy w nim ekranu OLED, a poczciwy wyświetlacz LCD, obsługiwany rysikiem. Jako następca wydanego w 2021 roku Galaxy Tab S7 FE, zapewne będzie działać na którymś z nowszych MediaTeków.

Kiedy spodziewać się tego wariantu? Możemy tylko wróżyć z fusów. Niektórzy sugerują, że tablet będzie dzielił scenę premierową razem ze smartfonem Galaxy S23 FE. Rozsądny wydaje się maj, ale niewykluczone, że trzeba będzie poczekać do sierpnia-września. Tak czy siak, mamy jeszcze sporo czasu na gromadzenie dodatkowych informacji.