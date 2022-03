WDC za pan brat z Samsungiem. W chmurze będzie więcej plików

Często słyszymy, że kilka znaczących na rynku marek rozpoczyna współpracę w pewnym celu. Nie inaczej jest w przypadku Samsunga oraz WDC, którzy ogłosili długoterminowe partnerstwo, w ramach którego mają pojawić się nowe standardy dysków różnego typu. Działania mają na celu rozwój i upowszechnienie technologii storage nowej generacji.

Samsung i WDC standaryzują dyski Zoned dla przedsiębiorstw

W dzisiejszych czasach trwała pamięć komputerowa jest bardzo ważna. Zastępuje dotychczasowe formy przechowywania danych (przykładowo dokumenty) i ułatwia dostęp do nich. Technologie, jakie serwuje nam XXI wiek, cały czas się rozwijają, więc wymagają pamięci i środka przesyłu – w tym przypadku jest to internet.

Na popularności zyskują portale streamingowe (Netflix, YouTube, HBO GO). Do których bądź co bądź wymagane są ogromne ilości pamięci, bo przecież gdzieś trzeba przechować te filmy, seriale, czy gry, które firmy serwują nam poprzez różne platformy.

źródło: Samsung

Niemniej jednak, tego typu rozwiązania wykorzystują nieco inny typ nośników pamięci, które są przystosowane do ciągłej pracy 7 dni w tygodniu, o zdecydowanie wyższej żywotności wyrażanej w TBW (total bytes written), niż to ma miejsce w przypadku dobrze nam znanych desktopowych modułów. Mowa tu o dyskach typu Zoned (ZNS), które można spotkać w dwóch wersjach – SSD oraz SMR, czyli po prostu HDD.

Pamięć typu Zoned ma nawet swój ekosystem, na który Western Digital przygotowywał się latami, jednocześnie wnosząc swoje pięć groszy do rozwoju Linux Kernel. Nowe standardy dysków Samsunga i WDC zatem trafią do segmentu enterprise (centrum danych, chmury), a to pozwoli technikom firm łatwiej zarządzać serwerami i w razie potrzeby modernizować swój sprzęt.

Co więcej, w ramach rozwoju urządzeń Zoned Storage wyżej wspominani producenci chcą rozszerzyć technologie D2PF o nośniki zgodne z interfejsem NVM-Express, znane dobrze z naszych komputerów z dyskami PCI-Express 3.0, 4.0. Z pewnością doskonalenie pamięci zaowocuje jeszcze bardziej doskonalszym platformom typu chmura, data center czy wiele, wiele innych.