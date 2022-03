Kolejny budżetowy Alcatel wchodzi na rynek

Kiedyś Alcatel bardzo prężnie gospodarował na rynku smartfonów. Dziś premiera nowego modelu to ewenement i zaskoczenie. Niedawno niespodziewanie do oferty producenta dołączył Alcatel 1V 2021, a teraz portfolio uzupełnił Alcatel 1B 2022. Jest to podobnie budżetowa propozycja z podstawową specyfikacją.

Nowy Alcatel 1B 2022 oficjalnie

Według producenta, Alcatel 1B 2022 ma być „Twoim codziennym kompanem”. Z jednej strony to nic odkrywczego, wszakże większość użytkowników nosi smartfon cały czas przy sobie i/lub ma go w zasięgu ręki. Z drugiej jednak to deklaracja, że urządzenie dotrzyma kroku swojemu właścicielowi i nigdy go nie zawiedzie, bez względu na to, co będzie na nim robił.

źródło: Alcatel

Trzeba to jednak powiedzieć jasno i szczerze – Alcatel 1B 2022 nie jest skierowany do wymagających użytkowników, którzy często korzystają ze smartfona. Wynika to z faktu, że specyfikacja tego modelu jest bardzo podstawowa i nie spełni oczekiwań prawdopodobnie większości klientów. Mimo to takie urządzenia wciąż są potrzebne na rynku, gdyż cieszą się dużą popularnością.

Smartfon oferuje relatywnie niewielki wyświetlacz, bo ekran TFT-IPS ma przekątną 5,5 cala. Jego rozdzielczość to HD+ 1440×720 pikseli, co oznacza już rzadko spotykane proporcje 18:9 (2:1). Pokrywa go szkło 2D. Całe urządzenie ma wymiary 146,66×71,9×9,95 mm i waży 172 gramów, a więc dość sporo, ale budżetowce na ogół są ciężkie, pomimo podstawowej specyfikacji.

Smartfon wyposażono również w procesor MTK6761V/WB 2,0 GHz (to odmiana układu MediaTek Helio A22) z modemem 4G oraz 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 128 GB. Mała ilość RAM i pamięci wbudowanej jest związana z faktem zainstalowania na tym urządzeniu systemu Android 11 Go Edition, który jest przeznaczony do tego typu konstrukcji.

Alcatel 1B 2022 zaoferuje swoim właścicielom też aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0) z czterema soczewkami na tyle i 5 Mpix (f/2.2) z trzema soczewkami na przodzie, a także jeden głośnik, funkcję Face Unlock, dwa sloty na karty SIM w formacie nano i dedykowany na microSD oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i port micro USB. Ten ostatni służy do ładowania akumulatora o pojemności 3000 mAh (co z wykorzystaniem ładowarki o mocy 5 W ma trwać nawet 3,5 godziny).

Alcatel 1B 2022 widnieje już na stronie producenta, ale nie można go jeszcze kupić. W związku z tym obecnie nie znamy ceny tego smartfona.