Samsung Wallet z przydatną funkcją. To klucz do nowoczesności

Do aplikacji Samsung Wallet dołącza kolejna nowoczesna funkcja. Wkrótce w domu pozostawisz nie tylko portfel, ale też pęk ciężkich kluczy.

Samsung Wallet otwiera kolejne drzwi

W styczniu 2026 roku wspominaliśmy o uzupełnieniu funkcjonalności aplikacji Samsung Wallet, kiedy to do wirtualnego portfela południowokoreańskiego producenta dołączył cyfrowy kluczyk do samochodu Toyota RAV4 z 2026 roku. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że użytkownicy Samsung Wallet mogą już otwierać swoje pojazdy marki Porsche.

Teraz Samsung idzie o kolejny krok dalej i wprowadza do aplikacji Wallet nowy rodzaj cyfrowego kluczyka. Tym razem nie jest on jednak do samochodu, a do domu. Południowokoreański producent rozpoczął wdrażanie Digital Home Key opartego na Aliro, czyli ustandaryzowanym protokole dostępu do inteligentnych zamków, opracowanym przez CSA (Connectivity Standards Alliance).

Dzięki temu posiadacze urządzeń mobilnych Samsung Galaxy będą mogli wygodnie otwierać kompatybilne zamki smartfonem. Z kolei ekosystem Samsung Galaxy staje się miejscem do przechowywania wszystkich najpotrzebniejszych rzeczy – od kart płatniczych, przez dokumenty, aż po klucze cyfrowe do samochodu i mieszkania.

Cyfrowy klucz do domowych drzwi w Samsung Wallet – sposób działania i dostępność

Konfiguracja kompatybilnego inteligentnego zamka do drzwi z cyfrowym portfelem Samsunga odbywa się za pośrednictwem systemu SmartThings w oparciu o standard inteligentnego domu Matter. Dodawanie Digital Home Key (Cyfrowego Klucza Domowego) do Samsung Wallet jest możliwe już na etapie instalacji zamka.

W praktyce, jeśli posiadasz smartfon Samsung Galaxy oraz inteligentny, kompatybilny zamek otrzymasz możliwość odblokowywania drzwi za pośrednictwem NFC, za pomocą polecenia głosowego z funkcją wykrywania UWB lub też zdalnie z poziomu aplikacji. Aby zapewnić obsługę cyfrowego klucza w wirtualnym portfelu Samsunga, południowokoreańska marka współpracuje z producentami smart zamków, w tym firmą Aqara, Nuki, Schlage i Xthings.

Cyfrowy Klucz Domowy w aplikacji Samsung Wallet (źródło: Samsung)

Co ważne, jak podkreśla Samsung, klucze zintegrowane z ekosystemem Samsung Wallet są przechowywane w aplikacji oraz chronione poprzez platformę Knox. Warto wspomnieć, że rozwiązanie jest też zgodne ze standardami certyfikacji EAL6+, co dodatkowo chroni przed nieautoryzowanym dostępem do kluczy. Jeśli sprzęt Samsung Galaxy zostanie zagubiony czy skradziony użytkownik może zdalnie zarządzać lub zablokować dostęp do cyfrowego portfela poprzez aplikację Samsung Find.

Nowa usługa jest już wdrażana w wybranych krajach. Dostępność funkcji ma być rozszerzana wraz z wprowadzaniem kompatybilnych smart zamków na kolejne rynki.