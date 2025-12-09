Kluczyk do luksusu. Samsung ogłasza nową funkcję

Smartfony Samsunga zyskały świetną i przydatną funkcję. Skorzystają z niej jednak głównie bogaci użytkownicy.

Kluczyk do Porsche w smartfonie

Miałem okazję sprawdzić cyfrowy kluczyk BMW i, muszę przyznać, że jest to wygodne rozwiązanie. Owszem, obecnie jeszcze nie zastąpi w pełni fizycznego kluczyka, ale w wielu scenariuszach może być lepszym wyborem. Wypada dodać, że BMW Digital Key przechowywany jest w cyfrowym portfelu w smartfonie. Obsługiwane są wszystkie popularne portfele – Apple Wallet, Google Wallet oraz Samsung Wallet.

Oczywiście nie tylko BMW oferuje funkcję cyfrowego kluczyka w swoich samochodach. Podobna opcja dostępna jest też w Porsche, aczkolwiek dotychczas brakowało wsparcia dla urządzeń Samsunga. Właśnie się to zmienia, bowiem południowokoreański producent poinformował o nowych możliwościach Samsung Wallet.

Fizyczny kluczyk nie będzie potrzebny

Cyfrowy wersja kluczyka – zapisana w kompatybilnym smartfonie Samsunga – pozwoli nie tylko odblokować drzwi, ale również uruchomić silnik. Oznacza to, że fizyczny kluczyk może zostać w domu. Do komunikacji z samochodem wykorzystywany jest moduł NFC, a także UWB – druga technologia zapewnia doświadczenie zbliżone do korzystania z dobrze znanego systemu bezkluczykowego.

źródło: Samsung

Dla niektórych osób zaletą będzie możliwość udostępnienia cyfrowego kluczyka zaufanym kontaktom za pośrednictwem Samsung Wallet. Główny właściciel może w dowolnym momencie cofnąć dostęp. Opcja przyda się więc podczas sporadycznego dzielenia się samochodem z innymi osobami.

Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to kluczyk Porsche Digital Key chroniony jest certyfikatem EAL6+, który – jak podkreśla Samsung – zapewnia bezpieczne przechowywanie kluczyka w urządzeniu i chroni przed nieautoryzowanym dostępem. Ponadto w sytuacji, gdy smartfon z cyfrowym kluczykiem zostanie zgubiony lub skradziony, można zdalnie zablokować lub usunąć kluczyk w usłudze Samsung Find.

Nowa funkcja będzie udostępniana zaczynając od Porsche Macan (MY26) i docelowo trafi także do innych modeli samochodów niemieckiego producenta. Należy też wspomnieć, że z rozwiązania skorzystają też polscy właściciele aut Porsche.

Przy okazji przypominam, że od października tego roku Samsung Pay jest oficjalnie dostępne w Polsce. To dobra wiadomość dla tych, którzy niekoniecznie polubili się z Google Pay.