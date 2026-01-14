Nowa funkcja na Samsungach. Wygoda i luksus w jednym

Właściciele smartfonów Samsung Galaxy wkrótce będą mogli skorzystać z wygodnego rozwiązania w Portfelu. Jest jednak jeden, dość… kosztowny warunek.

Nowy cyfrowy kluczyk w Samsung Wallet

Otwieranie, zamykanie czy nawet odpalanie samochodu za pomocą cyfrowego kluczyka jest wygodnym i coraz częściej stosowanym rozwiązaniem. Jednym z nich jest BMW Digital Key, który Mateusz przetestował już prawie 5 lat temu. Podobną funkcjonalność w grudniu 2025 roku zaanonsował też południowokoreański producent w aplikacji Samsung Wallet. Portfel Samsunga został wtedy zintegrowany z cyfrowym kluczykiem Porsche Digital Key.

Wirtualna wersja kluczyka jest zapisywana w kompatybilnym smartfonie marki Samsung i pozwala na odblokowanie i blokowanie drzwi, a także uruchomienie silnika. W praktyce więc fizyczny kluczyk może zostać w domu.

Południowokoreański producent ogłosił, że rozszerza kompatybilność na kolejne samochody – tym razem padło na model Toyota RAV4 z 2026 roku. Portfel Samsung – podobnie jak w przypadku samochodów Porsche – ma pozwolić na odblokowywanie, blokowanie, a także uruchamianie pojazdów. Jak podkreślił Woncheol Chai – wiceprezes wykonawczy i szef zespołu Digital Wallet w dziale Mobile eXperience (MX) w Samsung Electronics – Samsung Wallet został zaprojektowany, aby wyeliminować uciążliwości w codziennym życiu, dzięki połączeniu bezproblemowej wygody i bezkompromisowego bezpieczeństwa.

Toyota RAV4 2026 (źródło: Samsung)

Toyota RAV4 otwierana smartfonem Samsung Galaxy – jak to działa i kiedy będzie dostępne?

Aby skorzystać z cyfrowego kluczyka, należy najpierw połączyć kompatybilny pojazd Toyoty z aplikacją Samsung Wallet. Rozwiązanie korzysta z technologii Ultra-Wideband (UWB) oraz Near Field Communication (NFC). UWB jest ustandaryzowanym protokołem komunikacyjnym stworzonym przez Car Connectivity Consortium (CCC).

Cyfrowy kluczyk do Toyota RAV4 w aplikacji Samsung Wallet (źródło: Samsung)

Posiadacze kompatybilnych samochodów Toyota i smartfonów Samsung Galaxy za pomocą Portfela mogą też udostępniać kluczyki cyfrowe wybranym kontaktom. To znaczne ułatwienie w przypadku wielu osób, korzystających z jednego samochodu. Współdzielony dostęp można też łatwo zaktualizować i cofnąć.

Samsung twierdzi, że klucze cyfrowe są bezpiecznie przechowywane na urządzeniu i chronione przez platformę Samsung Knox. Ponadto kompatybilne wirtualne klucze spełniają standardy certyfikacji EAL6+.

Cyfrowy klucz do samochodów Toyota RAV4 2026 będzie udostępniany sukcesywnie. Jeszcze w styczniu 2026 roku ma trafić do właścicieli aut z USA, Kanady i Meksyku, a następnie trafi na rynek europejski zgodnie z harmonogramem wprowadzania samochodów na dany rynek.