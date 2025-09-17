Premiera DJI Mini 5 Pro. To pierwszy taki dron firmy

Nowy model DJI Mini 5 Pro to kompaktowy dron o dużych możliwościach. Uwagę zwraca m.in. zastosowana kamera czy czas pracy.

Możliwości DJI Mini 5 Pro są naprawdę spore

Patrząc na ostatnie miesiące można odnieść wrażenie, że firma DJI wrzuciła wyższy bieg i nie zamierza się zatrzymać. W maju zadebiutował DJI Mavic 4 Pro, na początku sierpnia zobaczyliśmy DJI Osmo 360 i pierwsze roboty sprzątające DJI. Teraz do portfolio producenta dołącza niewielki dron, który – względem starszych, podobnych konstrukcji – przynosi szereg odczuwalnych usprawnień.

Wysoką jakość rejestrowanego obrazu ma zapewnić 1-calowa matryca CMOS 50 Mpix z przysłoną f/1.8. Ma poradzić sobie nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Użytkownik otrzymuje możliwość rejestracji obrazu 4K przy 60 klatkach na sekundę z HDR i 14-stopniowym zakresem dynamiki. Warto jeszcze wspomnieć, że DJI Mini 5 Pro oferuje 10-bitowe filmy z kodowaniem H.265, tryby kolorów D-Log M i HLG z ISO do 3200. W trybie normalnym ISO wynosi 12800.

Interesująco zapowiada się także tryb Med-Tele 48 mm, zapewniający 2-krotny zoom. Z kolei swobodnie działający gimbal, który obraca się o 225 stopni, ma sprawdzić się w dynamicznych i kreatywnych ujęciach. Rejestrację profesjonalnie prezentujących się ujęć powinny też ułatwić inteligentne tryby, takie jak QuickShot Rotate, Timelapse, Spotlight czy Waypoint Flight.

Użytkownicy DJI Mini 5 Pro, szczególnie ci preferujący nagrywanie w nocy, najpewniej docenią zamontowany z przodu LiDAR i zestaw czujników wizyjnych, które służą do wykrywania przeszkód, co znacząco zmniejsza ryzyko uszkodzenia drona. Natomiast dwupasmowe GNSS L1 + L5 nie tylko zapewni większą stabilność sygnału, ale również bardziej precyzyjne pozycjonowanie.

Należy jeszcze wspomnieć o udoskonalonym trybie ActiveTrack 360, który charakteryzuje się szybszą i bardziej zwrotną pracą dorna. Na otwartych terenach maksymalna prędkość wynosi do 15 m/s. Z kolei w trudniejszych lokalizacjach dron może sprawnie przełączyć się na śledzenie od tyłu. Co więcej, potrafi automatycznie rozpoznać sceny i dobrać najlepszy tryb do przykładowo spaceru po plaży czy jazdy na rowerze.

DJI Mini 5 Pro wznosi się z prędkością do 10 m/s, a wbudowany akumulator pozwala na pracę do 36 minut. To wszystko w obudowie o wymiarach 157 x 95 x 68 mm (rozłożony bez śmigieł: 255 x 181 x 91 mm) i wadze nieprzekraczającej 250 g.

Cena DJI Mini 5 Pro i dostępność

W oficjalnym sklepie DJI Mini 5 Pro został wyceniony na 809 euro. Można go jednak kupić też w dużych sklepach z elektroniką w cenach zaczynających się od około 3600 złotych.

Dostępne są również zestawy Fly More Combo, które powinny zainteresować osoby wymagające m.in. dłuższej pracy w terenie. Ceny – zależnie od wybranej wersji – wahają się tutaj od około 4500 do 5200 złotych.