Tani tablet w dwóch odsłonach – dla rodzica i dla dziecka

Firma Ulefone wprowadziła do sprzedaży tani tablet w dwóch odsłonach. Jedna z nich skierowana jest do osób dorosłych, natomiast druga dla dzieci. Cena obu jest bardzo przystępna.

Tablet Ulefone Tab A9 Pro dla rodzica i Ulefone Tab A9 Pro Kids dla dziecka

Oba modele mają bliźniaczą specyfikację. Producent zastosował tutaj wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 8,68 cala i rozdzielczości 1340×800 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Ekran zapewnia też obsługę Widevine L1, co jest istotne w przypadku oglądania wideo z serwisów streamingowych.

Motorem napędowym jest natomiast procesor MediaTek Helio G91 2,0 GHz wraz z układem graficznym Arm Mali-G52 1 GHz oraz 4 GB RAM LPDDR4X z opcją rozszerzenia do 8 GB kosztem pamięci wbudowanej (typu UFS 2.1). A tej jest 128 GB i ją również da się rozszerzyć – o nawet 2 TB z użyciem karty microSD.

Ulefone Tab A9 Pro (źródło: Ulefone)

Tablet Ulefone Tab A9 Pro oferuje również 8 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie i dwa aparaty na tyle: główny 12 Mpix (f/1.8) i ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.4). W obszarze multimediów oddaje jeszcze do dyspozycji dwa głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Na pokładzie jest także akumulator o pojemności 5040 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W oraz obsługa systemów GPS, Galileo, Glonass i Beidou. Łączność z kolei zapewniają Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 i modem 4G LTE (są dwa sloty na karty SIM w formacie nano, aczkolwiek jeden jest hybrydowy, tzn. może go zająć SIM lub microSD).

Tablet dla dziecka Ulefone Tab A9 Pro Kids wyróżnia obudowa (w kolorze niebieskim lub różowym), która ma zadanie chronić urządzenie. Dodatkowo oferuje ona nóżkę, pozwalającą postawić sprzęt na biurku czy stole. Producent dodaje do niego również rysik oraz sekcję, w której dziecko znajdzie gry i materiały edukacyjne.

Ulefone Tab A9 Pro Kids (źródło: Ulefone)

Tani tablet dla dziecka i rodzica za mniej niż 400 złotych

Ulefone Tab A9 Pro kosztuje na stronie producenta około 360 złotych, natomiast przy Tab A9 Pro Kids widnieje cena niespełna 400 złotych. Niewykluczone, że pojawią się one również w polskich sklepach, ponieważ urządzenia tej marki sprzedają m.in. Media Expert, RTV Euro AGD i x-kom (to linki afiliacyjne).