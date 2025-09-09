Samsung tworzy nowy rodzaj smartfona. Kolejna nowość po podwójnym składaku

Od długiego czasu smartfony Samsunga są zachowawcze. Koreańczycy nie chcą jednak zostać w tyle, dlatego tworzą nowe konstrukcje, mające stanowić odpowiedź na posunięcia konkurencji. Okazuje się, że w przygotowaniu jest nie tylko podwójnie składany model.

Najpierw podwójnie składany smartfon, a potem kolejna nowość

Jeszcze w 2025 roku Samsung ma oficjalnie zaprezentować swój pierwszy podwójnie składany smartfon, którego wygląd sam ujawnił. Dla mieszkańców Polski najprawdopodobniej okaże się on jednak wyłącznie ciekawostką, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nie będzie on sprzedawany w Polsce, a jedynie w Korei Południowej i Chinach.

Mimo ograniczonej dostępności, która sugeruje, że Koreańczycy „grają bezpiecznie” (podobnie jak w przypadku Galaxy Z Fold Special Edition), planują stworzyć kolejny składany smartfon o niespotykanej do tej pory w serii Galaxy Z konstrukcji i wprowadzić go na rynek w 2026 roku.

Kolejny, nowy składany smartfon Samsunga będzie miał oryginalną konstrukcję

Jak podaje południowokoreański serwis etnews.com, Samsung planuje dodać do oferty w 2026 roku jeden model z serii Galaxy Z Flip i dwa z linii Galaxy Z Fold. Podczas gdy Galaxy Z Fold 8 raczej nie przyniesie rewolucji, patrząc przez pryzmat tego, na ile zmian zdecydowano się w Galaxy Z Fold 7, to drugie urządzenie będzie prawdziwą nowością w rodzinie.

Drugi Galaxy Z Fold z roku 2026 ma mieć bowiem ekran zewnętrzny, który będzie niższy, ale szerszy. Z kolei wewnętrzny wyświetlacz może powstać poprzez połączenie dwóch paneli o proporcjach 18:9, co stworzy powierzchnię o proporcjach bliskich 18:18.

Finalna specyfikacja nie jest jeszcze zatwierdzona, ale szczegóły mają zostać ustalone pod koniec tego lub na początku przyszłego miesiąca.

Po co Samsungowi taki składany smartfon?

Pozycja Samsunga na rynku składanych smartfonów słabnie, więc Koreańczycy muszą coraz bardziej się starać. Nie bez wpływu na ich decyzje są również przymiarki Apple do wejścia w ten segment i Galaxy Z Fold z szerszym ekranem ma być właśnie reakcją na zamiary firmy z Cupertino.

Przy okazji warto przypomnieć, że jeden producent wprowadził już na rynek składany smartfon o niespotykanej wcześniej konstrukcji – mowa oczywiście o Huawei Pura X. Produkt Koreańczyków będzie jednak nieco inny w założeniach.