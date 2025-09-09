Wielki ekran i wielka bateria. A cena? A cena nie

Nowy tablet Alldocube – Ultra Pad – ma wielki ekran i bardzo pojemny akumulator. Dzięki temu ma się dobrze sprawdzać w rozmaitych zadaniach, związanych z pracą i nauką. Równocześnie jednak reprezentuje średnią półkę, dzięki czemu jego cena jest znacznie bardziej przystępna niż w przypadku konkurencyjnych urządzeń.

Tablet Alldocube Ultra Pad to budżetowa alternatywa dla Galaxy Tab S11 Ultra i iPada Pro 13

Alldocube Ultra Pad zapowiada się na stosunkowo tani tablet, utrzymany w duchu takich urządzeń, jak Samsung Galaxy Tab S11 Ultra czy Apple iPad Pro 13. Przynajmniej tak długo, jak mówimy o rozmiarze i przybliżonym zakresie zastosowań, bo jeśli chodzi o samą specyfikację, to zamiast topowej konfiguracji producent postawił tu raczej na, hmm…, solidną przeciętność.

Sercem tabletu jest niezły, ale nie wybitny procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (wykonany w litografii 4 nm i oferujący częstotliwość taktowania do 2,8 GHz). Towarzystwa dotrzymują mu 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. To pozwala liczyć na całkiem niezłe działanie podczas przeglądania internetu czy pracy z dokumentami.

Alldocube Ultra Pad 2 (fot. Alldocube)

Komfortową pracę zapewniać ma jednak przede wszystkim duży wyświetlacz IPS. Cechuje go przekątna 12,95 cala, a wypełnia – obraz o rozdzielczości 2880×1840 pikseli. Producent informuje jeszcze o kontraście 1500:1, częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz jasności sięgającej 700 nitów, dzięki czemu także poza domem jest szansa na wygodne korzystanie.

Poza ekranem Alldocube Ultra Pad ma również wielką baterię. Konkretnie został wyposażony w akumulator o pojemności 15000 mAh – jeden z największych wśród tabletów obecnych dziś na rynku. Jedno ładowanie ma wystarczyć na 16 godzin normalnego korzystania lub 14 godzin oglądania wideo. Ładowanie zaś może odbywać się z mocą maksymalnie 33 W.

System to – bez zaskoczenia – Android 15 (z nakładką Alldocube OS 4.1). Dopełnieniem całości są natomiast aparaty: 5 Mpix z przodu i 13 Mpix z tyłu, a także układ 8 głośników. W kontekście oglądania filmów i seriali warto też wspomnieć o obsłudze Widevine L1.

I tylko szkoda, że tablet nie obsługuje łączności komórkowej i ogranicza się do Wi-Fi. Aha, jeśli chodzi o wymiary, to przedstawiają się następująco: 291,61×191,08×7,6 mm.

Ile kosztuje tablet Alldocube Ultra Pad?

Sprzedaż tabletu wystartuje 10 września 2025 roku, a jego cena wyniesie 300 dolarów, co po obecnym kursie przekłada się na ~1080 złotych. Będzie on dostępny m.in. na platformie AliExpress, w związku z czym z zamówieniem go do Polski nie powinno być żadnych problemów.