Znienawidzona funkcja Facebooka wkrótce zniknie. Nareszcie!

Ogólnie uważam, że Facebook to ściek i nie staraj się nawet próbować zmieniać mojego zdania, jednak są funkcje, które doprowadzają mnie do szału. Jedna z nich nareszcie „wkrótce” zniknie. Co za ulga!

Czaty społecznościowe znikną z Facebooka. Nareszcie!

Uruchomienie Facebooka miało konkretny cel – połączyć rodziny i znajomych oraz osoby o wspólnych zainteresowaniach. Dziś nie wydaje się to najważniejszą funkcją tej platformy, nawet jeśli już nieraz padały deklaracje, że Facebook powróci do swoich korzeni.

Mimo to serwis społecznościowy Marka Zuckerberga oferuje funkcje społecznościowe, dzięki którym osoby o podobnych zainteresowaniach mogą znaleźć wspólną przestrzeń. Należą do nich przede wszystkim strony i grupy, a od kilku lat również czaty społecznościowe.

Czaty społecznościowe pojawiły się na Messengerze w 2022 roku i są powiązanymi z grupami konwersacjami. Jak twierdzi Meta, pozwalają one na prowadzenie bardziej publicznych konwersacji w czasie rzeczywistym z innymi członkami grupy. I choć dla wielu osób mogły być przydatne, ponieważ faktycznie ułatwiają komunikację, to dla mnie (i nie tylko) stały się jedną z najbardziej irytujących funkcji Facebooka.

Nie zliczę, ile razy dostałem niechciane zaproszenie do czatu społecznościowego grupy, do której należę. Zdarzyło się nawet, że zostałem dołączony do niego wbrew swojej woli i musiałem szukać sposobu, aby „wypisać się na własne żądanie”, co wcale nie było takie proste i szybkie (ostatecznie jednak mi się udało).

Jeżeli podobnie jak ja uważacie, że czaty społecznościowe na Facebooku i Messengerze są irytujące, z pewnością ucieszy Was wiadomość, że wkrótce zostaną wycofane. Meta nie podaje konkretnego terminu, jednak fakt, że przetrwały zaledwie około 3 lata, świadczy, że nie spełniły oczekiwań amerykańskiego giganta.

Ewentualnie niezadowolonych użytkowników było więcej niż zadowolonych i dlatego zdecydowano się na wyłączenie czatów społecznościowych. Może jednak oba podejrzenia są prawdziwe?

W pierwszej fazie czaty społecznościowe zostaną wstrzymane – nadal będzie można czytać wiadomości, ale już nie wysyłać nowych. Później zostaną całkowicie usunięte wraz z całą zawartością.

Jak pobrać wiadomości z czatu społecznościowego na Messengerze? (instrukcja)

Jeżeli należycie do grona osób, które korzystały z tej funkcji i chciałyby pobrać swoje informacje, istnieje taka możliwość. W tym celu należy: