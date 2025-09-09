Rewolucja w Media Expert. Pójdzie w ślady innych sieci

Według badania Mediapanel Gemiusa Media Expert jest najpopularniejszą siecią elektromarketów w Polsce. Już za kilka dni wdroży rewolucyjne zmiany, które zmienią sposób jego funkcjonowania. Na pewno to zauważysz.

Rewolucja w Media Expert

Wystarczy rozejrzeć się dookoła oraz włączyć telewizję czy jakiekolwiek medium internetowe – wszędzie natkniecie się na reklamy Media Expert (na Spotify non stop słyszę reklamy tej sieci). Przekłada się to na jego popularność, ponieważ według badania Mediapanel Gemiusa był najchętniej odwiedzanym sklepem internetowym z elektroniką w Polsce w sierpniu 2025 roku. Żadna inna sieć elektromarketów nie zdołała znaleźć się w TOP 10.

źródło: Gemius

Zapowiedziane zmiany dotkną zatem miliony klientów, którzy robią zakupy w Media Expert. Sieć ogłosiła bowiem, że jej sklep internetowy się rozwija i już wkrótce zmieni się w platformę zakupową. Oznacza to uruchomienie marketplace, na którym znajdziecie nie tylko produkty oferowane przez Media Expert, ale też sprzedawane przez inne firmy.

Sieć zapewnia, że dzięki temu klienci będą mieli większy wybór w nowych kategoriach, a także mogą liczyć na pełną ochronę, ponieważ Media Expert współpracuje wyłącznie ze zweryfikowanymi partnerami. Ponadto istotne jest również to, że każdy sprzedawca jest przedsiębiorcą, w związku z czym kupującym przysługują wszystkie prawa, w tym do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu.

Marketplace Media Expert zacznie funkcjonować już od 15 września 2025 roku, zatem możecie spodziewać się, że jeszcze w tym miesiącu natkniecie się na oferty innych sprzedawców na stronie mediaexpert.pl.

Wiadomość od Media Expert z informacją o uruchomieniu marketplace od 15 września 2025 roku (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Regulamin platformy Media Expert dla klientów (obowiązujący od 15 września 2025 roku (PDF)

Media Expert to kolejna sieć, która uruchamia marketplace

Choć sama idea nie jest nowa, to przez długi czas najbardziej znanym marketplace był Empik, na stronie którego znaleźć można zarówno oferty samego Empiku, jak i innych sprzedawców. W minionych miesiącach otwarta na firmy trzecie platforma zakupowa zyskała jednak na popularności – na uruchomienie własnych marketplace zdecydowali się m.in. Castorama i Leroy Merlin oraz Kaufland.

Super-Pharm również planował uruchomić platformę zakupową, jednak ze znanych tylko sobie powodów zrezygnowano z tego kroku.