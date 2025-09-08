Jeszcze kilka miesięcy temu Samsung zajmował zaszczytne miejsce lidera w jednej z kategorii na rynku smartfonów. W drugim kwartale 2025 roku zaliczył jednak solidny spadek. Nie bez powodu.

Huawei i Motorola zostawiły Samsunga z tyłu

Na składane smartfony nie decydujemy się szczególnie często, ale warto wiedzieć, że zeszłorocznym liderem był Samsung, osiągając aż 45,2-procentowy udział w rynku. W lipcu 2025 roku wspominaliśmy, że z prognoz TrendForce wynika, iż Samsung może pozostać liderem w dziedzinie składanych smartfonów. W analizach widać było, że Huawei dosłownie depcze mu po piętach. Teraz okazuje się, że nie tylko ten chiński producent zdążył „zagrozić” składakom południowokoreańskiej marki.

Z raportu, dotyczącego udziału telefonów składanych w rynku za drugi kwartał 2025 roku, udostępnionego przez Counterpoint Research, wynika, że mamy nowego lidera. Huawei wyprzedził Samsunga, osiągając 45-procentowy udział w rynku (w zeszłym roku było to 32%).

Ale nie tylko on „zagroził” południowokoreańskiemu producentowi, bo Samsunga wyprzedziła również Motorola, osiągając 28-procentowy udział w rynku (o 14 punktów procentowych więcej niż w zeszłym roku). Trzecie miejsce natomiast przypadło Samsungowi z wynikiem 9%, zaliczając spadek o 12 punktów procentowych w porównaniu do zeszłego roku. Powód jest dość prosty.

Dlaczego Motorola wyprzedziła Samsunga?

Zaznaczę ponownie, że są to wyniki za drugi kwartał 2025 roku. Oznacza to, że statystykami nie objęto serii Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz Samsung Galaxy Z Fold 7, które zadebiutowały na rynku dopiero w trzecim kwartale, a dokładnie w lipcu 2025 roku.

Można więc śmiało powiedzieć, że spadek ten nie jest zaskoczeniem. Jednocześnie południowokoreański producent nie powinien lekceważyć swoich rywali – spójrzcie chociażby na obszerne porównanie smartfona Samsung Galaxy Z Flip 7 z modelem Motorola Razr 60 Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Motorola Razr 60 Ultra (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Warto w tym miejscu wspomnieć, że sprzedaż nowych składaków Samsunga jest obiecująca. The Elec donosi, iż południowokoreański producent ma zamiar wyprodukować 260 tysięcy modeli Galaxy Z Fold 7 we wrześniu 2025 roku, przy czym początkowo planowano stworzyć ich 200 tysięcy. Z kolei w sierpniu br. podobno powstało 430 tysięcy Galaxy Z Fold 7, a wstępnie planowano 320 tysięcy.

Nieco inna sytuacja ma miejsce z modelami Galaxy Z Flip 7. W sierpniu 2025 roku planowano produkcję 340 tysięcy egzemplarzy, jednak w końcu wyprodukowano ich o 70 tysięcy mniej. Mimo to wygląda na to, że statystyki za trzeci kwartał 2025 roku mogą znacznie się zmienić, a Samsung powrócić na pozycję lidera.