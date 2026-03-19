Samsung tworzy imponujący smartfon. Galaxy Z Fold to przy nim popierdółka

Samsung niezaprzeczalnie osiadł na laurach – widać to po jego ostatnich smartfonach, które nie są wybitnie innowacyjne. Wyjątkiem jest Galaxy Z TriFold, który jednak jest bardziej „dogonieniem konkurencji” niż wyznaczeniem nowego kierunku, ale Koreańczycy mogą w końcu (znowu) pokazać światu, że potrafią być innowacyjni i nieszablonowi.

Samsung, na takie właśnie smartfony czekamy

Samsung Galaxy Z TriFold został zaprezentowany na początku grudnia 2025 roku jako pierwszy podwójnie składany smartfon producenta z Korei Południowej. Jego premiera miała miejsce ponad rok po prezentacji Huawei Mate XT we wrześniu 2024 roku, dlatego nie wywołał efektu wow, mimo że może pochwalić się smuklejszą obudową niż Mate’y Huawei.

Samsung przestał sprzedawać Galaxy Z TriFold zaledwie 3 miesiące po jego premierze, jednak wcale nie oznacza to, że całkowicie odpuścił tworzenie tego typu urządzeń. Według najnowszych informacji, Koreańczycy pracują za (nie do końca) zamkniętymi drzwiami nad drugą generacją.

Ma ona cechować się jeszcze smuklejszą obudową. Dla przypomnienia, po rozłożeniu Samsung Galaxy Z TriFold ma od 3,9 do 4,2 mm, więc jeszcze mniejsza grubość może już wywołać efekt wow, o ile różnica nie okaże się rzędu 0,1 mm, bo wtedy to będzie niezauważalne.

Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)

Redukcji ma ulec też waga. Aktualnie jedyny przedstawiciel tej serii waży 309 gramów – o 11 gramów więcej niż Huawei Mate XT i Huawei Mate XTs, więc redukcja masy jest jak najbardziej pożądana.

Koreańczycy mają zmniejszyć grubość i wagę Galaxy Z TriFold 2. generacji dzięki przeprojektowaniu zawiasu (aczkolwiek prawdopodobnie nie tylko). Mówi się też, że premiera planowana jest dopiero na połowę 2027 roku, więc wciąż jest dużo czasu na kolejne doniesienia na jego temat.

Opad szczęki może jednak wywołać rozsuwany smartfon Samsunga, ale na niego poczekamy dłużej

W przeszłości Samsung wprowadził na rynek wiele rozsuwanych telefonów, lecz smartfon z rozwijanym ekranem to znacznie większe wyzwanie, dlatego na jego premierę mamy cierpliwie czekać do końca 2027 lub nawet początku 2028 roku.

Na obecnym etapie rozwoju rozsuwany smartfon Samsunga ma ekran o przekątnej 7 cali. Warto przypomnieć, że już na targach MWC 2023 Motorola pokazała prototyp modelu Rizr z rozsuwanym wyświetlaczem, jednak wciąż nie trafił on do sprzedaży.

Samsung wciąż zatem ma szanse być pierwszym na świecie producentem, który umożliwi klientom kupno rozsuwanego smartfona i tym samym przestanie być firmą, której dziś często zarzuca się „odcinanie kuponów” i doganianie konkurencji.