Ogromna zmiana na Instagramie. Zaskakujące, że trzeba było tak długo na to czekać

Instagram jest jedną z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie. Wydawałoby się, że powinna oferować wszystkie „oczywiste” funkcje. Jedna z nich została jednak dodana dopiero teraz.

Instagram w końcu z funkcją, która powinna być dostępna od 6 lat

Instagram najpierw był platformą, służącą do udostępniania zdjęć, jednak już po trzech latach – w 2013 roku – umożliwił użytkownikom dodawanie filmów (początkowo 15-sekundowych). Z kolei w sierpniu 2020 roku na Instagramie pojawiły się Reels (w samej Polsce – jako Rolki – dopiero w październiku 2021 roku).

Reels na Instagramie, podobnie jak analogiczne formaty na konkurencyjnych platformach (przede wszystkim TikTok i YouTube), cieszą się ogromną popularnością. Nie oferowały jednak – wydawałoby się – podstawowej funkcji. To w końcu, po blisko 6 (!) latach, się zmieniło.

Od teraz użytkownicy Instagrama mogą zastopować odtwarzanie wideo… po prostu dotykając ekran. Aż trudno uwierzyć, że platforma kazała czekać użytkownikom na tak „oczywistą” funkcję tak długo.

Wcześniej, aby zatrzymać odtwarzanie Reels na Instagramie, użytkownik musiał dotknąć i przytrzymać palec na ekranie, co nie było intuicyjne i „oczywiste”, ponieważ na innych platformach podobnego typu materiał od zawsze zatrzymuje się właśnie poprzez zwykłe dotknięcie palcem wyświetlacza smartfona.

Kiedy użytkownik Instagrama zapauzuje odtwarzanie Rolki na Instagramie, na środku ekranu pojawią się dwie ikony. Pierwsza – większa – jest odpowiedzialna za wznowienie odtwarzania wideo, natomiast druga – mniejsza – pozwala wyciszyć dźwięk.

Po wstrzymaniu odtwarzania rolki na Instagramie po dotknięciu palcem ekranu pojawią się dwie ikony: do wznowienia odtwarzania wideo i wyciszenia dźwięku (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Jak podaje serwis FoneArena, zmiana ta była testowana „miesiącami”. To dobra wiadomość, że użytkownicy w końcu się jej doczekali.

To nie jedyna zmiana na Instagramie w ostatnim czasie

Platforma należąca do Mety nie tylko jednak dodaje nowe, oczekiwane funkcje, ale też niektóre usuwa. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Instagram rezygnuje z pełnego szyfrowania wiadomości – już od maja 2026 roku.

Warto również przypomnieć kontrowersyjne słowa CEO Instagrama, który stwierdził, że spędzanie 16 godzin w mediach społecznościowych nie świadczy o uzależnieniu. Polski rząd zauważa jednak, że dzieci mają problem z nadmiernym korzystaniem z telefonów, dlatego od 1 września 2026 roku zacznie obowiązywać zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych w Polsce.