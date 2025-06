Galaxy S26 nie tylko z Gemini? Samsung szuka alternatywy

Samsung prowadzi rozmowy z twórcami zaawansowanego asystenta sztucznej inteligencji. Okazuje się, że południowokoreański producent smartfonów najpewniej szuka alternatywy dla Google Gemini. Jaki bot może nią zostać?

Samsung poszukuje alternatywy dla Google Gemini

W styczniu 2024 roku Samsung zaprezentował smartfony z serii Galaxy S24. Urządzenia te zapoczątkowały „nową erę”, a konkretnie pozwoliły wejść do gry rozwiązaniom z zakresu Galaxy AI. Z kolei w maju 2025 roku wraz z aktualizacją systemu One UI 7.0 pogłębiono integrację ze sztuczną inteligencją Google Gemini. Teraz okazuje się, że południowokoreański producent może wprowadzić w życie zupełnie nowy plan w dziedzinie AI.

Najnowszy raport Bloomberga zdradza, że Samsung planuje podpisać nową umowę, aby dać użytkownikom alternatywę dla Gemini. Wraz z serią smartfonów Samsung Galaxy S26, które mają zadebiutować na początku 2026 roku, firma może planować wprowadzenie Perplexity AI do swoich urządzeń.

Perplexity AI to internetowa, zaawanasowana wyszukiwarka internetowa, o funkcjonalności podobnej do ChatGPT czy Google Gemini. Jeśli podpisanie umowy doszłoby do skutku, Samsung mógłby stać się jednym z największych inwestorów Perplexity. Podobno rozmowy trwają już od początku roku.

Telefony z serii Galaxy S26 z asystentem Perplexity AI?

Perplexity AI na urządzeniach Samsunga mógłby stać się domyślnym asystentem sztucznej inteligencji. Jak twierdzi Sammobile, firmy omawiały metody integracji asystenta Perplexity z Bixby i przeglądarką mobilną Samsung Internet. Podczas rozmów na tapet wzięto także budowę „systemu operacyjnego z AI” wraz z agentami sztucznej inteligencji.

Wygląda na to, że Samsung chciałby zmniejszyć zależność od Google Gemini i dać użytkownikom do dyspozycji również inne technologie – podobnie jak Apple. Technologiczny gigant z Cupertino zintegrował swojego asystenta z Siri, wprowadzając ChatGPT. Pojawiają się też głosy, że w przyszłości producent iPhone’ów chciałby też zintegrować swoje urządzenia z Gemini. Wcześniej prowadzono też rozmowy z Perplexity. Edd Cue – starszy wiceprezes działu usług Apple – podczas procesu antymonopolowego Google wspomniał, że jest „pod wrażeniem wydajności Perplexity”.

Ustalenia pomiędzy dostawcą asystenta Perplexity AI a Samsungiem nadal są w toku. Nie wiadomo czy firmy ostatecznie zdecydują się na współpracę i czy ta „alternatywa” dla Gemini na smartfonach Samsunga faktycznie zadebiutuje w serii Galaxy S26. Warto wspomnieć, że Perplexity AI nawiązało już wcześniej współpracę z Motorolą, a niedawno wprowadziło do swojej technologii rozwiązanie Deep Research oraz otworzyło własne Laboratorium.