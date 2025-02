Perplexity odpowiada Google i OpenAI. Nowa funkcja całkowicie za darmo

Sztuczna inteligencja rozwija się w błyskawicznym tempie, a firmy technologiczne nieustannie rywalizują o dominację na tym rynku. Google i OpenAI już wcześniej wprowadziły funkcję Deep Research, pozwalającą na szybkie analizowanie dużej ilości informacji i tworzenie szczegółowych raportów. Teraz do gry wkracza Perplexity. Jego największą zaletą jest jednak to, że jest dostępne dla wszystkich. Co potrafi?

Jak działa Deep Research od Perplexity?

Perplexity Deep Research to funkcja, która ma za zadanie błyskawicznie przetwarzać informacje i tworzyć raporty na podstawie setek źródeł. Według twórców rozwiązanie to potrafi w ciągu 2-4 minut wykonać analizę, która zajęłaby ekspertowi wiele godzin.

Narzędzie korzysta z wyszukiwania internetowego, odczytuje dokumenty i iteracyjnie przetwarza zgromadzone dane, by dostarczyć użytkownikowi jak najdokładniejsze informacje. Jest to przydatne zarówno w biznesie (np. analiza finansowa, badania marketingowe), jak i w codziennym użytkowaniu. Może pomóc w planowaniu podróży czy przygotowaniu przez nas jakiegoś zagadnienia.

Samo działanie Perplexity Deep Research przypomina mechanizmy znane z Google Gemini czy ChatGPT od OpenAI. Funkcja nie tylko przeszukuje internet, ale także syntetyzuje informacje w formie gotowego raportu, który można później wyeksportować do PDF lub udostępnić innym użytkownikom.

Użytkownicy mogą już korzystać z tej funkcji w wersji webowej, a w najbliższym czasie pojawi się również w aplikacjach mobilnych na iOS, Androida i Maka.

Za darmo, ale z ograniczeniami

Największą przewagą Perplexity Deep Research nad konkurencyjnymi rozwiązaniami jest fakt, że jest ono dostępne całkowicie za darmo. Użytkownicy mogą korzystać z tej funkcji bez opłat, choć w ograniczonej liczbie zapytań dziennie. Z kolei subskrybenci Perplexity Pro mają nieograniczony dostęp do analiz.

Według twórców dokładność tego rozwiązania jest o 20,5% wyższa niż w przypadku Google Gemini. W benchmarku SimpleQA, który sprawdza poprawność odpowiedzi AI, Perplexity osiągnęło wynik 93,9%, co stawia je powyżej wielu konkurencyjnych modeli. Co więcej, w testach Humanity’s Last Exam, czyli zbiorze 3000 pytań sprawdzających wiedzę AI z różnych dziedzin, nowa funkcja Perplexity uzyskała wynik 21,1%, przewyższając wiele czołowych modeli sztucznej inteligencji, ale ustępując Deep Research od Open AI.

Warto przypomnieć, że teraz dostęp do Perplexity możecie zgarnąć za darmo w T-Mobile.