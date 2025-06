Kolejny smartfon z dużą baterią. To nie koniec jego zalet

Na rynku zadebiutował kolejny smartfon, który może pochwalić się akumulatorem o dużej pojemności. Na tym jednak lista jego zalet się nie kończy.

Co oferuje smartfon Realme C73 5G?

Choć nie można powiedzieć, żeby design tego modelu był oryginalny, to jednak może zostać uznany za atrakcyjny przez wielu klientów. Szczególnie w fioletowej i zielonej wersji kolorystycznej, które – przynajmniej w mojej subiektywnej opinii – są przyjemne dla oka.

Realme C73 5G (źródło: Realme)

Przód urządzenia wypełnia wyświetlacz LCD o przekątnej 6,67 cala, który może odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz, co zdecydowanie jest jedną z najmocniejszych stron tego modelu. W przeciwieństwie niestety do rozdzielczości ekranu, która wynosi 1604×720 pikseli. Maksymalna jasność sięga zaś 625 nitów, co także jest przeciętną wartością.

Na przodzie jest też aparat do selfie i rozmów wideo, lecz z jakiegoś powodu producent nie podaje jego parametrów. Wiadomo natomiast, że na tyle umieszczono aparat z 32 Mpix matrycą i przysłoną f/1.8. Obok niego jest drugi, aczkolwiek także w jego przypadku nie ujawniono szczegółów, choć może to być czujnik głębi.

Realme C73 5G (źródło: Realme)

We wnętrzu smartfon Realme C73 5G skrywa z kolei procesor MediaTek Dimensity 6300 z modemem 5G wraz z 4 GB fizycznego RAM i 64 lub 128 GB wbudowanej pamięci (w zależności od wersji), z której można „uszczknąć” do 8 GB na potrzeby wirtualnej pamięci operacyjnej.

Ponadto urządzenie oferuje Bluetooth 5.3 z funkcją prowadzenia rozmów głosowych w przypadku braku łączności (komórkowej i Wi-Fi), Wi-Fi 5, dual SIM, slot na kartę microSD (współdzielony z jednym slotem na kartę nano SIM), superliniowy głośnik z opcją zwiększenia głośności do 300%, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Na jego pokładzie znalazło się też miejsce dla akumulatora o pojemności 6000 mAh, który można ładować przez port USB-C maksymalnie z mocą 15 W. Smartfon Realme C73 5G ma również fabrycznie wgrany system Android 15 z nakładką Realme UI 6.0 i wymiary 165,7×76,22×7,94 mm oraz waży 197 gramów, a jego obudowa spełnia kryteria klasy szczelności IP64.

Realme C73 5G – cena, dostępność

Najnowszy model w ofercie producenta zadebiutował dziś w Indiach, gdzie wersję 4/64 GB można kupić za 10499 rupii (równowartość około 460 złotych), a wariant 4/128 GB za 11499 rupii (~505 złotych).

Istnieje szansa, że smartfon Realme C73 5G w przyszłości trafi do sprzedaży również w Polsce (podobnie jak Realme C75), aczkolwiek na tę chwilę producent nie potwierdził dostępności w innych krajach.