Perplexity otwiera laboratorium

Laboratorium sztucznej inteligencji uzupełnia listę narzędzi oferowanych przez Perplexity AI. Nowość zajmie się bardzo głęboką analizą oraz opracowaniem aplikacji, arkuszy kalkulacyjnych czy rozbudowanych raportów tekstowych.

Laboratorium uzupełnia listę narzędzi Perplexity

Perplexity to jedno z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, które łączy ze sobą funkcjonalność wyszukiwarki internetowej oraz chatbota. Twórcy platformy od dłuższego czasu usiłują rywalizować z technologicznymi gigantami, takimi jak Google czy OpenAI. Jednym z dowodów jest wprowadzenie w lutym 2025 roku funkcji Deep Research do Perplexity AI, której zadaniem (podobnie jak u konkurencji) jest głębokie przeanalizowanie wielu źródeł i opracowanie zaawansowanego raportu w kilka minut.

Teraz sztuczna inteligencja Perplexity wprowadza kolejną nowość. Laboratorium pozwoli na tworzenie rozbudowanych raportów, arkuszy kalkulacyjnych, a nawet prostych aplikacji czy pulpitów nawigacyjnych. Według twórców, wyszukiwarka (Search) jest sposobem na szybkie uzyskanie odpowiedzi niczym sekretarka dostępna 24/7. Funkcja Deep Research to z kolei możliwość uzyskania bogatszej analizy, natomiast wersja Labs to jak posiadanie zespołu.

Perplexity Labs korzysta z zestawu narzędzi – od przeglądania internetu aż do tworzenia kodu, wykresów czy obrazu. Sztuczna inteligencja w zaledwie 10 minut jest w stanie opracować to, co człowiekowi zajęłoby wiele godzin ciężkiej pracy. Niestety, laboratorium jest dostępne wyłącznie dla subskrybentów wersji Pro. Z nowości można skorzystać zarówno w przeglądarce, jak i za pośrednictwem aplikacji na Android i iOS. Twórcy zapowiedzieli też, że opcja pojawi się wkrótce w apkach na komputery Mac i z Windowsem.

Perplexity Labs: co potrafi w praktyce?

Według twórców laboratorium Perplexity może pomóc w tworzeniu kodu, strukturyzacji danych, tworzeniu formuł i wykresów, a także opracowywaniu rozbudowanych dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych. Ponadto wszelkie wygenerowane pliki będą uporządkowane w jednej zakładce o nazwie „Assets”, gdzie użytkownik łatwo znajdzie, przejrzy oraz pobierze dany dokument.

Narzędzie Labs (źródło: Perplexity AI)

Labs pomoże też w tworzeniu, rozwijaniu i wdrażaniu prostych aplikacji internetowych. Z pomocą AI można opracować podstawowe pulpity nawigacyjne, generować pokazy slajdów, a także witryny internetowe. Wszystko to ma być możliwe bez potrzeby użycia zewnętrznych narzędzi.