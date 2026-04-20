Garść nowości w Samsung SmartThings. Wsparcie rodzin i codziennego komfortu

Samsung aktualizuje swoją platformę inteligentnego domu SmartThings. Te ulepszenia pomogą jeszcze lepiej zadbać o rodzinę, podopiecznych, dom i komfort mieszkańców.

Smart home Samsunga z szeregiem ulepszeń

Inteligentny dom tworzony za pośrednictwem platformy Samsung SmartThings jest sukcesywnie ulepszany. Dzięki integracji ze standardem Matter system smart home południowokoreańskiego giganta technologicznego staje się lepiej dostępny i bardziej funkcjonalny, nawet jeśli użytkownik nie zamyka się wyłącznie na urządzenia marki Samsung. Warto przypomnieć, że to właśnie system Samsung SmartThings jako pierwszy zaczął obsługiwać najnowszą wersję Matter 1.5, udostępniając tym samym szereg nowych funkcji i kompatybilnych z tym systemem urządzeń.

Teraz firma kolejny raz wdraża aktualizacje do swojej globalnej platformy. Jak zaznaczono w komunikacie, wprowadzane do systemu nowości mają zapewniać użytkownikom lepsze doświadczenia, które pomogą im lepiej dbać o swoje rodziny i siebie w życiu codziennym.

Samsung SmartThings jeszcze lepszym wsparciem w opiece nad chorymi

Jedną z nowości jest ulepszenie usługi Family Care, która w sierpniu 2025 roku zyskała spore odświeżenie. Rozwiązanie to wspomaga rodziny w opiece nad osobami schorowanymi lub seniorami mieszkającymi w innym domu, w tym dostarcza powiadomienia o aktywności, przesyła chorym przypomnienia o konieczności przyjęcia leków czy zaplanowanych wizytach lekarskich. Ponadto system generuje alerty o lokalizacji.

Wraz z nową aktualizacją opiekunowie zyskują dostęp do funkcji Samsung Care on Call, która ma pozwolić na dokładniejsze zweryfikowanie statusu seniora przez rozmowę telefoniczną. Opiekun od razu po otrzymaniu połączenia od chorego zapoznaje się z informacjami dotyczącymi czasu pierwszej i ostatniej aktywności w danym dniu, a także lokalnej pogody.

Ponadto użytkownik może stale sprawdzać temperaturę, wilgotność i jakoś powietrza w pomieszczeniu, a w przypadku wykrycia nietypowych zdarzeń ma możliwość zdalnego uruchamiania klimatyzatorów, oczyszczaczy lub nawilżaczy.

Family Care w SmartThings (źródło: Samsung)

Samsung ulepsza też funkcję Safety Patrol, która za pomocą robota sprzątającego Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra sprawdza dom i aktywność podopiecznego. Za pośrednictwem wbudowanej w robota kamerze, głośnikowi i mikrofonowi można zweryfikować, czy senior ma się dobrze, nie upadł, nie wymaga wsparcia lub pomocy, a także przeprowadzić z nim dwukierunkową rozmowę.

Funkcja AI Galaxy Now Brief rozszerza się na starsze lodówki z hubem i telewizory Samsung

Południowokoreańska marka uzupełnia także funkcję Galaxy Now Brief, będącą spersonalizowanym podsumowaniem AI, obejmującym najważniejsze informacje w ciągu dnia. Usługa ta obejmie funkcje, takie jak Bezpieczeństwo Domu, Opieka nad Rodziną oraz Opieka nad Zwierzętami.

Galaxy Now Brief ma stać się spersonalizowanym doświadczeniem dla wszystkich domowników i wkrótce zostanie wdrożone do starszych modeli telewizorów (z 2024 roku i nowszych), a także w lodówkach Family Hub (z 2021 roku i nowszych). Dzięki aktualizacji domownicy mogą łatwo sprawdzić stan urządzeń, zużycie energii czy sprawdzić zabezpieczenia domu.