Samsung zrobił to jako pierwszy. Wyprzedził Apple, Google i innych

Południowokoreański producent wyprzedził swoich największych konkurentów, takich jak Apple i Google, choć nie tylko. Samsungowi udało się wdrożyć nowoczesną technologię jako pierwszemu.

Dzięki Samsungowi smart home wchodzi na wyższy poziom

W listopadzie 2025 roku CSA ogłosiło, że aktualizuje standard inteligentnego domu do wersji Matter 1.5. Dowiedzieliśmy się wtedy, iż unowocześnienia objęły m.in. ulepszony system zarządzania zużyciem energii elektrycznej, pełną obsługę transmisji TCP oraz uzupełnienie listy kategorii kompatybilnych urządzeń o inteligentne kamery. Teraz wreszcie pierwszy kluczowy partner wdrożył wersję Matter 1.5, a wraz z nią sporo innowacji.

Samsung pochwalił się, że SmartThings zaczęło obsługiwać najnowszą wersję standardu inteligentnego domu. Firma podkreśla, że to właśnie SmartThings stanie się pierwszą w branży platformą, jaka obsługuje inteligentne kamery kompatybilne z Matter.

Zaktualizowana wersja ekosystemu obejmuje zarówno kamery wewnętrzne i zewnętrzne, jak i domofony. Ponadto zaoferuje też funkcje, takie jak strumieniowanie wideo na żywo, dwukierunkową komunikację, wykrywanie ruchu, rejestrowanie historii zdarzeń, a także sterowanie kamerą, w tym obracanie, pochylanie i zoom. Integracja ma również pozwolić na korzystanie z monitorowania otoczenia w czasie nieobecności, sprawdzanie samopoczucia zwierząt oraz konfigurowanie spersonalizowanych procedur przez połączenie z inteligentnymi dzwonkami do drzwi.

Zgodnie z deklaracjami Samsunga, SmartThings współpracuje już m.in. z producentami kamer Aqara, Eve, Arlo, Hue, Ring, Ulticam. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze nowe kompatybilne produkty trafią na rynek w marcu 2026 roku.

SmartThings z obsługą Matter 1.5 (źródło: Samsung)

Inteligentny dom Samsung SmartThings – jakie jeszcze nowości przynosi Matter 1.5?

Warto wspomnieć, że ekosystem SmartThings obejmuje obecnie ponad 4,7 tysiąca modeli urządzeń stworzonych przez 390 marek partnerskich. W ekosystemie Samsung SmartThings znalazły się już m.in. urządzenia oświetleniowe, zamki do drzwi, przełączniki czy czujniki.

Jak podkreśla Samsung, pod koniec grudnia 2025 roku użytkownicy zyskają dostęp do wydłużonej listy urządzeń. Jednocześnie SmartThings zaoferuje najszersze wsparcie dla sprzętów kompatybilnych z Matter, tym samym wyprzedzając innych partnerów zrzeszonych w ramach CSA, a więc Google, Amazon i Apple.

Samsung SmartThings za sprawą Matter 1.5 zaoferuje też jeszcze lepsze funkcje do zamykania żaluzji, markiz i drzwi garażowych. Poza tym na pokładzie południowokoreańskiej platformy znajdzie się też ulepszony system zarządzania energią elektryczną.