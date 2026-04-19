Kolejne składane smartfony Samsunga będą wyglądać inaczej

Następca podwójnie składanego Samsunga może mieć nieco inne proporcje. Co ciekawe, nie będzie to jedyny model stworzony na podobnych zasadach.

Podwójnie składany smartfon Samsunga w nowym wydaniu

W grudniu 2025 roku zadebiutował Samsung Galaxy Z TriFold, czyli długo wyczekiwany podwójnie składany smartfon południowokoreańskiego producenta. Nie była to pierwsza tego typu konstrukcja, ale i tak urządzenie w dniu premiery robiło spore wrażenie. Szkoda, że cena okazała się niezbyt przyjemna.

Wspomniany model nie był jednak tylko jednorazowym pokazem inżynierskich zdolności firmy. Jak sugeruje odkryty patent, w drodze jest następca. Nowy model, obecnie określany jako Galaxy Z TriFold Wide, ma być szerszy – zarówno przed rozłożeniem, jak i po przejściu do „trybu tabletu”.

Niewykluczone, że nowe proporcje zostaną odpowiednio wykorzystane przez oprogramowanie Samsunga. Niektórzy wskazują, że firma może postawić na zestaw narzędzi dla osób poszukujących smartfona i tabletu w jednym, ale tablet ma służyć głównie do pracy i bardziej zaawansowanych zadań.

źródło: Network Right

Możliwy jest jeszcze inny scenariusz, czyli wypuszczenie Galaxy Z TriFold 2, który będzie miał proporcje znane z pierwszej generacji. Natomiast wraz z nim w sprzedaży będzie oferowany Galaxy Z TriFold Wide. Warto dodać, że właśnie taka polityka ma być zastosowana w przypadku „zwykłych” składaków producenta – dostaniemy następcę Samsunga Galaxy Z Fold 7, ale również pojawi się Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, którego wygląd niedawno poznaliśmy.

Galaxy Z TriFold 2 może być smuklejszy

Jedno ze źródeł, które ma mieć kontakty w łańcuchu dostaw Samsunga, twierdzi, że nowa generacja Galaxy Z TriFold otrzyma ulepszony projekt zawiasów. Pozwolą one na zaprojektowanie smuklejszego smartfona, aczkolwiek szczegóły nie są znane. Przypominam, że Galaxy Z TriFold po złożeniu ma 12,9 mm, a po rozłożeniu od 3,9 do 4,2 mm.

Nowe zawiasy mają też zawitać do Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Flip 8, a być może pojawią się nawet w Galaxy Z Fold 8 Wide jeszcze w tym roku. Samsung nie zamierza więc odpuszczać walki o rynek składanych smartfonów, ale tym razem wyzwanie może być znacznie trudniejsze – podobno zbliża się premiera iPhone’a Ultra, o którym wiemy już całkiem sporo.