Samsung aktualizuje ważną usługę. Bo rodzina jest najważniejsza

Jedna z usług w ramach Samsung SmartThings zostaje uzupełniona o nowe funkcje. Dzięki nim lepiej zadbasz o najbliższych i swój spokój ducha.

Family Care w Samsung SmartThings jeszcze lepiej pomaga dbać o bliskich

Od stycznia 2025 roku Polacy mogą korzystać z usługi Family Care za pośrednictwem aplikacji Samsung SmartThings. Głównym celem tej usługi jest poprawa bezpieczeństwa Twoich najbliższych i domowników, ale również osób chorych czy seniorów mieszkających w innym mieszkaniu. Z głównych funkcji, dostępnych w ramach Family Care, warto wymienić powiadomienia przesyłane do opiekuna na temat aktywności podopiecznego, możliwość udostępniania przypomnień o lekach czy wizytach lekarskich, a także monitorowanie lokalizacji seniora.

Teraz Samsung zaanonsował rozszerzenie wsparcia dla rodzin w ramach Family Care. Jedną ze zmian jest wprowadzenie uproszczonej początkowej konfiguracji. Dzięki temu osoby niezaznajomione z systemem Samsunga mają z łatwością poradzić sobie z instalacją i wdrożeniem usługi. Wystarczy, że opiekun prześle link z zaproszeniem, a podopieczny otrzyma instrukcję krok po kroku, aby dołączyć do Family Care.

Usługa SmartThings Family Care (źródło: Samsung)

Samsung SmartThings Family Care zapewni teraz również większą wygodę i swobodę w wyborze informacji, jakie można udostępniać opiekunom. Podopieczny może ustalić „granice” w oparciu o indywidualne potrzeby, preferencje i okoliczności.

Usługa SmartThings Family Care – personalizacja (źródło: Samsung)

Przydatną funkcją jest też monitorowanie aktywności oraz przesyłanie do opiekuna alertów o braku aktywności. Family Care może sprawdzać, czy dany użytkownik od dłuższego czasu nie korzystał z lodówki lub telewizora, co może być niepokojącą wskazówką w przypadku seniorów. Dzięki temu opiekun może natychmiast zareagować, np. dzwoniąc czy odwiedzając osobę chorą lub starszą, aby sprawdzić sytuację. Samsung sugeruje również aktywację robota odkurzającego z wbudowaną kamerą, aby znaleźć seniora w domu.

Usługa SmartThings Family Care – monitorowanie aktywności (źródło: Samsung)

Opiekunowie (za zgodą podopiecznego) mogą też zapisywać istotne lokalizacje – szpitale, apteki, sklepy, gabinety czy inne miejsca, często odwiedzane przez seniora. Dzięki temu możliwe jest stałe śledzenie, aby zapewnić bezpieczeństwo również poza domem.

Usługa SmartThings Family Care – funkcja lokalizacji (źródło: Samsung)

Samsung SmartThings – w pełni inteligentny dom

Warto wspomnieć, że lodówki Samsunga stają się powoli wielkimi odpowiednikami smartfonów, tyle że z funkcją przechowywania jedzenia. Te najnowsze urządzenia z kategorii dużych AGD, które wyposażone są w ekran, otrzymują dostęp do znanego z urządzeń mobilnych interfejsu, a nawet zyskują wydłużone wsparcie. Co więcej – bezpośrednio na tych sporych rozmiarów „lodówkowych” ekranach można skorzystać z usługi SmartThings Family Care.