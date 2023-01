Samsung pokazał przełomową technologię, która może odmienić jego smartfony

Zaprezentowany przez Samsunga prototypowy ekran mógłby dodać nową funkcję do składanych urządzeń producenta oraz usunąć jedną z wad towarzyszącą serii Galaxy Z od początku jej istnienia.

Samsung „Do Wewnątrz i na Zewnątrz”

Samsung Display zaprezentował nowy wyświetlacz „Flex In & Out” który jest w stanie obrócić się o niemal 360 stopni. Oprócz złożenia więc ekranu do wewnątrz możliwe jest wywinięcie go na drugą stronę urządzenia. Technologię można było obejrzeć na żywo podczas targów CES 2023.

Wyświetlacz Samsung Flex In & Out (źródło: Samsung via The Verge)

Aby wyświetlacz znalazł zastosowanie praktyczne w urządzeniach w przyszłości należało oczywiście zaprojektować zawiasy odpowiednio współpracujące z nową technologią. Te zaprezentowane w prototypie zauważalnie zmniejszają fałdę, jaką można dotychczas spotkać w smartfonach Samsunga ze składanym wyświetlaczem. Dzięki subtelniejszym zawiasom w kształcie „kropli wody” nacisk na ekran wywierany przez pracujące elementy również uległby znacznemu osłabieniu.

Wersja produkcyjna tuż za rogiem?

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Samsung Display prezentuje wyświetlacz Flex In & Out. Wcześniej, w sierpniu 2021 roku podczas South Korea’s International Meeting for Information Displays na stoisku oddziału pojawił się ekran wyginający się o więcej niż 180 stopni. Tam jednak panel wyświetlacza został ułożony w kilka segmentów składających się w literę „S”. Prototyp nie zaowocował zmianami w serii Samsung Galaxy Z Fold 4 – większy ekran w smartfonie nadal składa się w jednym kierunku.

Niewykluczone, że nowy, usprawniony panel mógłby pojawić się w nadchodzących urządzeniach z serii Galaxy Z 5. generacji. Nieoficjalne informacje jakie krążą po internecie sugerują, że Samsung Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5 otrzymałyby o wiele mniejszą fałdę znajdującą się na środku ekranu. W ten sposób Koreańczycy dogoniliby rywali w postaci OPPO Find N2, czy Motoroli razr 3. generacji, którzy oferują w swoich smartfonach o wiele mniejszy prześwit między dwoma częściami obudowy.

9.1 Ocena

Wszystkiego dowiemy się zapewne podczas premiery nowych składanych urządzeń w okolicach września tego roku. Tymczasem fanom koreańskiego producenta pozostaje czekać na nadchodzące wydarzenie Unpacked, podczas którego w końcu oficjalnie zobaczymy modele z serii Galaxy S23.