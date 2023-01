Jest nowa promocja na smartwatche Samsunga. Sprawdź, ile możesz zyskać

Klienci nie mogą narzekać na brak promocji na smartwatche Samsunga. Producent z Korei Południowej przygotowuje je regularnie i właśnie możecie skorzystać z kolejnej. Dzięki niej odzyskacie nawet 600 złotych, jeśli kupicie zegarek z serii Galaxy Watch 5.

Nowa promocja na smartwatche Samsunga – można odzyskać nawet 600 złotych

Nic nie wskazuje na to, aby premiera nowej generacji serii Galaxy Watch zbliżała się nieuchronnie – nie ma więc obaw, że Wasz nowy Galaxy Watch 5 lub Galaxy Watch 5 Pro lada chwila się zestarzeje (w przeciwieństwie do smartfonów z linii Galaxy S22 – rodzina Galaxy S23 zadebiutuje już 1 lutego 2023 roku). A nawet gdy w końcu przestanie być „tym najnowszym”, to Samsung i tak o Was nie zapomni – Koreańczycy zadeklarowali, że oba modele będą otrzymywały aktualizacje One UI Watch i Wear OS przez nawet cztery lata.

fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl

Kupno Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro można zatem nazwać inwestycją na lata, szczególnie że smartwatchy nie kupuje się tak często jak smartfony, choć i te służą swoim właścicielom coraz dłużej. Teraz ponownie macie okazję, aby kupić najnowsze zegarki Samsunga w promocji.

Osoby, które kupią Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro w okresie od 19 do 29 stycznia 2023 roku, mogą otrzymać nawet 600 złotych zwrotu. Co jednak ważne, aby skorzystać z tej promocji, musicie kupić smartwatch u partnera handlowego, wymienionego w regulaminie akcji – znajdziecie go na końcu artykułu. Na liście partnerów znajdują się m.in. Orange, Play, Plus, T-Mobile, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis i x-kom.

Jak otrzymać zwrot nawet 600 złotych po zakupie smartwatcha z serii Galaxy Watch 5? Instrukcja

Kupno smartwatcha to dopiero pierwszy krok do otrzymania zwrotu. Co ważne, jego wysokość zależy od wybranego modelu: po kupieniu Galaxy Watch 5 możecie odzyskać 400 złotych, a po nabyciu Galaxy Watch 5 Pro – 600 złotych. Aby dostać zwrot, trzeba do 5 lutego 2023 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie account.samsung.com. Należy w nim m.in. dołączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu (paragon bądź faktura) oraz zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym fragmencie z kodem kreskowym. Nie bądźcie zdziwieni – ma to zapobiec wyłudzeniom zwrotu.

Zwrot otrzymacie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia poprawności zgłoszenia na numer rachunku bankowego, wskazanego przez Was w formularzu zgłoszeniowym. Sama weryfikacja zgłoszenia może natomiast potrwać do 21 dni kalendarzowych.