Rewolucja w Notatniku w Windowsie. Czegoś takiego wcześniej nie było

Wraz z nową aktualizacją dla Windows 11 w programie Insider pojawiły się poprawki w funkcji Spotlight oraz odświeżona karta ustawień graficznych. Chętnych do eksperymentowania najbardziej jednak zainteresują zmiany w programie Notatnik.

Graficzne usprawnienia

Wraz z Buildem 25281 uczestnicy programu Microsoftu mogą sprawdzić nowinki w funkcji Spotlight, oferującej kolorowe zdjęcia zmieniające się na ekranie blokady urządzenia. W aktualizacji znalazło się miejsce na bogatszy interfejs wokół wyświetlanego tytułu, opis fotografii oraz możliwość wyszukania dodatkowych informacji na temat tego, co widać na zdjęciu.

Stary (po lewej) oraz nowy (po prawej) wygląd okna grafiki w Ustawieniach Windowsa 11 (Źródło: Microsoft)

Widoczne poprawki dotknęły stronę ustawień znajdujących się w kategorii „System -> Ekran -> Grafika”. Pojawiła się opcja Automatycznego włączania HDR oraz optymizacja gier uruchamianych w oknie. Ponadto można otworzyć zakładkę zaawansowanych ustawień graficznych i wybrać domyślne GPU (funkcja skierowana głównie dla właścicieli laptopów), planowanie akcelerowanego sprzętowo układu graficznego czy włączenie VRR (Variable Refresh Rate). W głównym oknie wciąż można dostosować ustawienia graficzne do dowolnej aplikacji.

Nowy Notatnik

Uczestnicy programu najbardziej jednak czekali na nową wersję Notatnika. I doczekali się. Największą zmianą jest wprowadzenie zakładek, o których dowiedzieliśmy się wcześniej przez wpadkę jednego z programistów. Sama praca w zaktualizowanym programie przypomina operowanie kartami w przeglądarce – można „wyciągnąć” zakładkę do nowego okna i spersonalizować, czy każdy nowy plik otwiera się w nowy sposób. Microsoft postawił od razu na dodanie nowych skrótów klawiszowych do zarządzania zakładkami i wprowadził usprawnione zarządzanie niezapisanymi plikami. Pojawił się nowy wskaźnik niezapisanych zmian oraz automatyczne generowanie nazwy pliku i zakładki na podstawie zawartości.

Źródło: Microsoft

Nowy Build to również okazja naprawienia kilku znanych programistom błędów. Usunięto awarię explorer.exe występującą podczas zamykania Eksploratora plików, problemy z wyświetlaniem identyfikatora SSID na stronie właściwości sieci Wi-Fi, odinstalowywaniem oprogramowania oraz awarię utrudniającą uruchomienie SQL Server Management Studio.

Warto pamiętać, że aktualizacja została udostępniona Dev Channel, co oznacza, że pewne funkcje oraz zmiany mogą nie zostać wdrożone do oficjalnego pakietu poprawek. Jest to bardziej możliwość otrzymania zewnętrznej opinii przez Microsoft od ochotników podczas współpracy nad konceptami proponowanymi przez giganta z Redmond.