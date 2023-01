Kompletna specyfikacja całej rodziny smartfonów Galaxy S23, na długo przed premierą

Im bliżej do premiery nowych smartfonów Samsunga, tym więcej o nich wiemy. W tym momencie jedynym, czym może zaskoczyć nas producent, to cena, bo specyfikację poszczególnych modeli możemy sobie swobodnie rozpisać.

Smartfony Samsung Galaxy już na początku lutego

Z nowymi przedstawicielami rodziny Samsung Galaxy S23 przyjdzie nam zapoznać się podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Data premiery zbliża się wielkimi krokami – to już 1 lutego.

Branża smartfonów rządzi się swoimi prawami. Jedną z jej naczelnych zasad można wyrazić zdaniem: „Jeśli do premiery urządzenia jest mniej niż 2 tygodnie, w sieci powinna znaleźć się jego pełna specyfikacja”. Oczywiście są od tego wyjątki, ale gdy mowa o smartfonach działających na Androidzie, zwykle z dużym wyprzedzeniem wiemy, czego dokładnie spodziewać się po wnętrzu danego telefonu.

W wypadku nowych smartfonów Samsunga jest nie inaczej. Informatorzy nie zawiedli. Byli w stanie przemycić oficjalne grafiki producenta, wraz z wypisaną pełną specyfikacją modeli Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra. Zestawimy je w postaci przejrzystej tabeli.

Pełna specyfikacja smartfonów z linii Galaxy S23

Rzecz jasna, informacji o zastosowanych w smartfonach komponentach nie mamy wprost od Samsunga. Źródłem są ludzie współpracujący z WinFuture, którzy byli skłonni przekazać nieoficjalnymi kanałami komplet danych, a także tipster Dohyun Kim, który namierzył grafiki w Samsung France.

Ponieważ jednak mleko się już rozlało, skorzystamy sobie z tej sytuacji i stworzymy zestawienie najistotniejszych cech nowych flagowców Galaxy S23.

Model Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Ekran 6,1″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pikseli, 425 ppi, Infinity-O, 48-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ 6,6″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pikseli, 393 ppi, Infinity-O, 48-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440 pikseli, 500 ppi, Infinity-O, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 8 GB/12 GB LPDDR5 Pamięć wewnętrzna 128 GB/256 GB 256 GB/512 GB 256 GB/512 GB/1 TB Aparat główny 50 Mpix (główny, 85∘, f/1.8, 23 mm, OIS, dual pixel) + 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120∘, f/2.2, 13 mm) + 10 Mpix (teleobiektyw, 36∘, f/2.4, 69 mm, 3x zoom optyczny) 50 Mpix (główny, 85∘, f/1.8, 23 mm, OIS, dual pixel) + 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120∘, f/2.2, 13 mm) + 10 Mpix (teleobiektyw, 36∘, f/2.4, 69 mm, 3x zoom optyczny) 200 Mpix (główny, 85∘, f/1.7, 23 mm, OIS, dual pixel) + 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120∘, f/2.2, 13 mm) + 10 Mpix (teleobiektyw, 36∘, f/2.4, 69 mm, 3x zoom optyczny, OIS) + 10 Mpix (teleobiektyw, 11∘, f/4.9, 230 mm, 10x zoom optyczny, OIS) Aparat przedni 12 Mpix (80∘, f/2,2, 25 mm, HDR10+) 12 Mpix (80∘, f/2,2, 25 mm, HDR10+) 12 Mpix (80∘, f/2,2, 25 mm, HDR10+) Łączność Wi-Fi 6E, UWB, Dual SIM (2x nano + e-SIM) 5G, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Wi-Fi 6E, UWB, Dual SIM (2x nano + e-SIM) 5G, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Wi-Fi 6E, UWB, Dual SIM (2x nano + e-SIM) 5G, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Bluetooth 5,3, NFC 5,3, NFC 5,3, NFC Czujniki akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy Czytnik linii papilarnych w ekranie, ultradźwiękowy w ekranie, ultradźwiękowy w ekranie, ultradźwiękowy Bateria 3900 mAh, szybkie ładowanie 25 W, bezprzewodowe ładowanie 10 W, ładowanie zwrotne 4700 mAh, szybkie ładowanie 45 W, bezprzewodowe ładowanie 10 W, ładowanie zwrotne 5000 mAh, szybkie ładowanie 45 W, bezprzewodowe ładowanie 10 W, ładowanie zwrotne USB typu C typu C typu C Dźwięk 2 głośniki Dolby Atmos 2 głośniki Dolby Atmos 2 głośniki Dolby Atmos Port słuchawkowy brak brak brak Klasa ochrony IP68 IP68 IP68 Wersje kolorystyczne Black, Cotton, Green, Violet Black, Cotton, Green, Violet Black, Cotton, Green, Violet Wymiary 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Waga 167 g 195 g 233 g System Android 13 z nakładką One UI 5.1 Android 13 z nakładką One UI 5.1 Android 13 z nakładką One UI 5.1

Co do wyglądu poszczególnych modeli, do tej pory dowiedzieliśmy się już wszystkiego. Styl zapoczątkowany przez Galaxy S22 Ultra jest aż nadto widoczny. Aparaty nie znajdują się już na żadnej wyspie – każdy obiektyw ma własną „obwódkę”.

Samsung Galaxy S23+ (fot. WinFuture) Samsung Galaxy S23 (fot. WinFuture)

Zagadką są w dalszym ciągu ceny. Te z pewnością poznamy podczas wydarzenia Samsunga, o ile wcześniej któryś z informatorów nie dotrze do jakichś konkretnych danych.

9.5 Ocena

Wyczekujemy więc lutowego Galaxy Unpacked, będąc już kompletnie spokojnymi o kwestię podzespołów. Cieszymy się, że do europejskich wydań flagowców Samsunga trafią procesory Qualcomma. Pora pożegnać się z Exynosami!