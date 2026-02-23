Definitywny koniec jednej z najlepszych ofert na rynku. Operator stawia ultimatum klientom

Jedna z najlepszych ofert definitywnie znika z rynku. Operator automatycznie przenosi dotychczasowych użytkowników do innej oferty. Można zrezygnować, ale czy warto?

To już ostateczny koniec subskrypcji Heyah 01. Klienci są przenoszeni do innej oferty

Pod koniec czerwca 2025 roku oferta subskrypcyjna Heyah 01, która działała pod parasolem T-Mobile, została oficjalnie wycofana z rynku. Oznaczało to, że usługi nie mogli już wykupić nowi klienci, a operator – w ramach alternatywy – zaproponował przejście do oferty na kartę lub skorzystanie z planu Red Bull Mobile.

Dotychczasowi subskrybenci zostaną natomiast automatycznie przeniesieni z Heyah 01 do Red Bull Mobile. Zmiana nastąpi już dziś – 23 lutego 2026 roku – i obejmie oba oferowane dotychczas pakiety, czyli Ofertę internetową z pakietem 50 GB za 19,99 złotych oraz Ofertę głosową z pakietem 40 GB za 29,99 złotych.

Wygląda na to, że póki co bez zmian pozostaje oferta Heyah na kartę.

Definitywny koniec subskrypcji Heyah 01. Co może zrobić klient?

Dla obecnych użytkowników przeniesienie oznacza, że numer pozostaje niezmieniony, a klienci nadal mogą z niego korzystać, tylko w innym systemie subskrypcyjnym. Pierwszy 30-dniowy okres rozliczeniowy jest bezpłatny. Co ciekawe, ten czas jest darmowy również dla tych, który w momencie przeniesienia nie mieli aktywnej usługi Heyah 01.

Jeśli jesteś jednym z subskrybentów tych ofert i nie chcesz zaakceptować przenosin do Red Bull Mobile, możesz zrobić to na dwa sposoby:

nie uiszczać opłaty subskrypcyjnej i nie wznowić jej w ciągu 120 dni – oznacza to, że Twoja usługa zostanie zawieszona,

zakończyć subskrypcję i nie odwołać tej decyzji w ciągu 120 dni.

Operator ma kilka propozycji dla subskrybentów, aby zachęcić ich do zaakceptowania przenosin. Proponuje m.in. podwojenie liczby gigabajtów dla każdego okresu rozliczeniowego, obniżenie opłat z 19,99 do 19 złotych lub 29,99 do 29 złotych (w zależności od dotychczasowej oferty), brak konieczności wymiany karty SIM, możliwość korzystania z zasięgu 5G i 5G Bardziej, jednorazowy bonus 100 gigabajtów na 30 dni oraz automatyczne pobieranie opłat za kolejny okres rozliczeniowy z tej samej karty płatniczej, z której pobierano opłatę za ofertę Heyah 01.

Klienci zyskują też dostęp do dodatkowej usługi alternatywnej – jednorazowego pakietu 100 gigabajtów za 10 złotych na 30 dni, zamiast jednorazowego pakietu 5 gigabajtów za 10 złotych na 30 dni.

Co ważne, zarządzanie subskrypcją Red Bull Mobile będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem aplikacji. Usługi nieobjęte Twoją Opłatą Subskrypcyjną, takie jak roaming, nie będą już pobierane bezpośrednio z karty płatniczej. Wpierw klient musi przedpłacić usługę na konto Portfel w aplikacji lub online.