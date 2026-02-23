Nowe opaski Huawei oficjalnie. Takie… w sam raz

W ciągu ostatnich dwóch tygodni wiele już na ich temat powiedziano, ale teraz wreszcie opaski Huawei Band 11 oraz Huawei Band 11 Pro zostały oficjalnie zaprezentowane. Obie zapowiadają się naprawdę interesująco, pomimo braku rewolucji względem poprzedniej generacji.

Premiera Huawei Band 11 za nami. Jest też Huawei Band 11 Pro

Jedna i druga opaska została wyposażona w całkiem spory, bo 1,62-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 286×482 pikseli. To duży krok naprzód, ponieważ poprzedniczka, czyli Huawei Band 10, miała panel o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 194×368 pikseli. Dzięki temu codzienne monitorowanie zdrowia i aktywności, ale też odbieranie powiadomień powinno być wygodniejsze.

W dodatku maksymalna jasność wzrosła do poziomu 1500 nitów w modelu podstawowym, a w Huawei Band 11 Pro – aż do 2000 nitów.

Huawei Band 11 (fot. Huawei)

Huawei Band 11 w obu odsłonach oferuje całodobowy monitoring zdrowia (na czele z pomiarem pulsu, natlenienia krwi oraz czasu i jakości snu), a także aktywności (od zliczania kroków i kalorii, po czuwanie nad treningami w ponad setce trybów sportowych).

Funkcjonalność uzupełniają powiadomienia o wiadomościach i z aplikacji, prognoza pogody, kalkulator, alarmy czy zdalne sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Niestety, nie ma możliwości prowadzenia rozmów głosowych – z poziomu opaski można jedynie odrzucić połączenie i wysłać szybką wiadomość.

Huawei Band 11 Pro (fot. Huawei)

Opaska Huawei Band 11 Pro oferuje minimalnie więcej, bo dorzuca do tego wszystkiego jeszcze wbudowany moduł GPS, pozwalający na precyzyjny pomiar dystansu i prędkości oraz śledzenie trasy bez użycia telefonu.

Do tego – w obu modelach – dochodzi akumulator o pojemności 300 mAh, który ma wystarczać na maksymalnie 14 dni pracy, 8 dni normalnego użytkowania przez całą dobę albo 3 dni z zawsze włączonym ekranem.

Seria Huawei Band 11 (fot. Huawei)

Konstrukcja w obu przypadkach cechuje się wodoszczelnością w klasie 5 ATM i nadaje się do pływania (ale nie nurkowania). Różnica polega jednak na tym, że podstawowy model Huawei Band 11 występuje w wersji polimerowej (ważącej 16 gramów) i aluminiowej (17 gramów), a Band 11 Pro wyłącznie w aluminiowej (18 gramów).

Model z dopiskiem Pro ma też wyraźnie inny, bardziej charakterny design, przez który jest również nieco dłuższy (43,5 mm vs 42,6 mm). Szerokość w obu przypadkach wynosi 28,2 mm, a grubość to 8,99 mm – na tyle niska, by swobodnie można było nosić opaskę wraz z długim rękawem.

Podsumujmy, porównajmy…

Specyfikacja Huawei Band 11 Pro vs Huawei Band 11 vs Huawei Band 10 – porównanie

Huawei Band 11 Pro Huawei Band 11 Huawei Band 10 Wyświetlacz 1,62 cala,

AMOLED,

286×482 pikseli,

do 2000 nitów 1,62 cala,

AMOLED,

286×482 pikseli,

do 1500 nitów 1,47 cala,

AMOLED,

194×368 pikseli,

do ~1000 nitów Pomiar pulsu, saturacji i HRV 3x TAK 3x TAK 3x TAK 100+ trybów treningowych TAK TAK TAK NFC NIE NIE NIE Wbudowany GPS TAK NIE NIE Łączność Bluetooth 6.0 Bluetooth 6.0 Bluetooth 5.0 Akumulator (czas pracy) 300 mAh (do 14 dni) 300 mAh (do 14 dni) 300 mAh (do 14 dni) Wymiary 43,5×28,2×8,99 mm 42,6×28,2×8,99 mm 43,45×24,86×8,99 mm Waga 18 gramów 16-17 gramów 15 gramów Odporność 5 ATM 5 ATM 5 ATM

Ile kosztują opaski Huawei Band 11 i Huawei Band 11 Pro? (cena)

Jak na razie urządzenia zadebiutowały na rynku filipińskim. Podstawowy model startuje z poziomu 2399 pesos (równowartość ~150 złotych), a opaska Huawei Band 11 Pro została wyceniona na 4499 pesos (~280 złotych).

Kiedy już urządzenia dotrą do Polski – a można śmiało przypuszczać, że przynajmniej pierwsze z nich faktycznie będzie dostępne w naszym kraju – najpewniej będą jednak minimalnie droższe. Model Huawei Band 10 na premierę kosztował 219-249 złotych.