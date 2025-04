Samsung zapowiedział kontrowersyjną aktualizację. Nie każdy będzie zachwycony

Jeśli masz smartfon z Androidem, to wciśnięcie i przytrzymanie przycisku bocznego pewnie wiążesz z opcjami zasilania, w tym na przykład z możliwością wyłączenia i ponownego uruchomienia urządzenia. Coraz częściej jednak producenci to zmieniają, umieszczając w tym miejscu asystenta sztucznej inteligencji. Tak jest chociażby w modelach z linii Samsung Galaxy S, a już wkrótce koreański gigant rozszerzy to także na inne serie.

Boczny przycisk zmienia swoją funkcję w smartfonach z serii Samsung Galaxy A

W oficjalnej notce prasowej firma Samsung zapowiedziała, że aktywacja asystenta AI za pomocą przycisku bocznego już niebawem pojawi się na wybranych urządzeniach z serii Galaxy A. – Wykonywanie codziennych zadań będzie bardziej intuicyjne – zachwala producent.

Konkretnie funkcja będzie opierać się na asystencie Google Gemini i trafi do zaprezentowanych niedawno smartfonów Samsung Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G oraz Galaxy A26 5G. Aktualizacja zostanie wdrożona na całym świecie, a początek jej udostępniania zaplanowano na pierwsze dni maja 2025 roku.

To dla firmy Samsung kolejny krok w procesie demokratyzacji najnowszych doświadczeń AI. Chodzi o to, by niezależnie od zasobności portfela, użytkownicy mogli czerpać korzyści z dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Szybki dostęp do Gemini pozwolić ma na wygodną realizację rozmaitych zadań, takich jak podgląd kalendarza, wyszukiwanie miejsc i udostępnianie lokalizacji oraz uzyskiwanie odpowiedzi na pytania czy rekomendacji.

Gemini pod przyciskiem bocznym w Samsung Galaxy A (źródło: Samsung)

Oczywiście, niezależnie od zasobności portfela w pewnych granicach. W przypadku smartfonów tworzących w tym roku linię Samsung Galaxy A, mówimy o cenach mieszczących się w granicach 1000 – 2000 złotych.

Może się to podobać. Ja jednak nie jestem zwolennikiem

Osobiście nie jestem miłośnikiem tego rozwiązania, ale też faktem jest, że raczej rzadko zdarza mi się korzystać z pomocy Gemini. I w pełni rozumiem również, że rezerwowanie fizycznego przycisku do opcji tak rzadko używanych, jak wyłączanie telefonu, jest pewnym marnotrawstwem.

Bardziej przekonuje mnie jednak pomysł zaproponowany w modelu Honor 400 Lite, gdzie istnieje po prostu dodatkowy, czwarty przycisk normalnie odpowiedzialny za spust migawki aparatu, ale przytrzymanie go również uruchamia asystenta sztucznej inteligencji. Zdaję sobie jednak sprawę, że mogę być w mniejszości.

No i jest jeszcze kwestia tego, że aktywacja asystenta będzie domyślną funkcją przycisku bocznego w smartfonach z serii Samsung Galaxy A, ale w modelach z linii Galaxy S producent pozwala na zmianę tego w ustawieniach (w sekcji Zaawansowane), więc można przypuszczać, że tak samo będzie w ich przypadku. W razie czego będzie zatem możliwe przywrócenie dotychczasowej funkcji (opcji zasilania).