Kupił Samsunga Galaxy S26 Ultra przed premierą. Za 12 tysięcy złotych

Mimo że premiera serii Samsung Galaxy S26 zaplanowana jest na 25 lutego 2026 roku, jeden z YouTuberów już dziś jest posiadaczem topowego modelu. Twierdzi, że kupił go za równowartość 12 tysięcy złotych.

YouTuber kupił smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra przed oficjalną premierą. Za równowartość 12 tysięcy złotych

Niedawno świat obiegła informacja, że Samsung wprowadził nowe mechanizmy, które mają ograniczyć przecieki na temat jego nowych urządzeń, przynajmniej te niekontrolowane. Aktualnie producent ewidentnie sobie z tym nie radzi, ponieważ w lutym 2026 roku do sprzedaży trafiła jedna sztuka Galaxy S26+, a teraz jeden z YouTuberów – Sahil Karoul – pochwalił się światu, że kupił przedpremierowo smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra.

Twierdzi on, że zapłacił za niego równowartość prawie 12 tysięcy złotych, podczas gdy w Polsce spodziewamy się, że cena tego modelu zacznie się od ponad 6000 złotych. Taka jest jednak cena „wczesnego, nieautoryzowanego dostępu”, ponieważ wspomniany wcześniej Galaxy S26+ był oferowany za 1650 dolarów, gdy w USA Galaxy S25+ kosztował od 999 dolarów.

YouTuber nieustannie publikuje na swoim profilu na platformie X kolejne materiały z Galaxy S26 Ultra w roli głównej. Pokazał m.in. działanie funkcji, odpowiedzialnej za ukrywanie zawartości ekranu przed osobami postronnymi, a także rysik S Pen, który ponownie nie będzie obsługiwał Bluetooth.

Na swoim oficjalnym kanale na platformie YouTube Sahil Karoul udostępnił już również blisko 15-minutowy film, w którym rozpakowuje smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra oraz pokazuje, jak działa i jakie zdjęcia robi. Jeśli jednak chcecie coś zrozumieć, musicie włączyć napisy i ich tłumaczenie, ponieważ oryginalny dźwięk to hindi, a nie podejrzewam (większość z) Was o znajomość tego języka.

ZOBACZ TEŻ: Wszystko, co wiemy o smartfonach z serii Samsung Galaxy S26 przed premierą. Podsumowanie przecieków

Nie tylko Samsung Galaxy S26 Ultra będzie chronił przed wzrokiem wścibskich osób

Funkcja, chroniąca przed wścibskim spoglądaniem z boku czy zza pleców, ma być jednym z najważniejszych elementów promocji Galaxy S26 Ultra (wciąż nie wiadomo, czy zaoferują ją Galaxy S26 i Galaxy S26+). Renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, donosi jednak, że możemy spodziewać się premiery kolejnych modeli z podobnym rozwiązaniem.

Według niego technologię tę testują chińscy producenci i zostanie zastosowana w nowych flagowych smartfonach, których premiera planowana jest w okolicach września 2026 roku.