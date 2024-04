Smartfony Samsunga będą jeszcze szybsze

W 2024 roku trudno mieć poważniejsze zastrzeżenia do wydajności smartfonów z Androidem, ponieważ zdecydowana większość zapewnia satysfakcjonującą kulturę pracy. Nie oznacza to jednak, że nie może być jeszcze lepiej. Będzie, dzięki Samsungowi.

Samsung opracował jeszcze szybsze pamięci operacyjne (RAM)

Pamięci LPDDR5X są dostępne na rynku już od dłuższego czasu, ale ich producenci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Technologia ta cały czas jest rozwijana i teraz Samsung ogłosił kolejny przełom, dzięki któremu urządzenia będą działały znacznie szybciej.

Koreańczycy poinformowali, że jako pierwsi w branży opracowali pamięci DRAM LPDDR5X o wydajności do 10,7 gigabitów na sekundę (Gbit/s). Wcześniejsza generacja pamięci LPDDR5X tego producenta zapewnia prędkość transmisji danych do 8,5 Gbit/s, zatem mamy do czynienia ze znaczącym przyspieszeniem.

źródło: materiały prasowe

Najnowsze i najszybsze na rynku pamięci LPDDR5X będą produkowane z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego, dzięki czemu są one obecnie najmniejszymi chipami LPDDR na świecie. Co więcej, pojedynczy chip może mieć pojemność nawet 32 GB.

Koreańczycy podają, że LPDDR5X nowej generacji jest o ponad 25% wydajniejszy, o ponad 30% pojemniejszy i o ponad 25% efektywniejszy energetycznie, dzięki czemu idealnie nadaje się między innymi do przetwarzania zadań wykorzystujących sztuczną inteligencję bezpośrednio na urządzeniu.

Masowa produkcja nowych pamięci LPDDR5X rozpocznie się w drugiej połowie 2024 roku, zatem premiery pierwszych smartfonów z nimi na pokładzie można spodziewać się jeszcze w tym roku. Ponadto pamięci te trafią również między innymi do komputerów, serwerów i samochodów.

Tu jest na bogato, a w Galaxy S25 będzie biednie

Samsung osiągnął wyższy poziom nowymi pamięciami LPDDR5X, ale nie w każdym przypadku będzie miał taki sam rozmach. Można się spodziewać, że trafią one również do flagowców z serii Galaxy S25, lecz to koniec dobrych wiadomości, bo według renomowanego informatora podstawowy model ponownie zaoferuje tylko 8 GB RAM.

Great,But, and then the Galaxy S25 uses 8GB.😆 https://t.co/7e5ZPwTdwP — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 17, 2024

Niekoniecznie musi to być jednak tragedią, ponieważ nowe pamięci LPDDR5X są znacznie wydajniejsze, a zatem można oczekiwać, że 8 GB RAM w Galaxy S25 będzie lepsze niż 8 GB RAM w Galaxy S24. Mimo wszystko nikt by nie narzekał, gdyby Samsung „sypnął” 12 GB – w końcu sztuczna inteligencja ma coraz większe możliwości, a te wymagają zasobów. W praktyce jednak przekonamy się (w przyszłym roku), czy 8 GB RAM w Galaxy S25 będzie wystarczające.