Samsung wprowadza piekielnie szybki RAM dla smartfonów

Samsung jakiś czas temu zapowiedział wprowadzenie nowej wersji pamięci UFS 4.0, która ma zagościć w smartfonach obsługujących technologię 5G, poprawiając ich osiągi. To jednak nie koniec planów firmy na podkręcanie wydajności urządzeń. Południowokoreański producent ogłosił, że opracowuje nowy standard RAM LPDDR5X.

Prędkość pamięci masowej w górę

Standard pamięci UFS 4.0 przygotowany przez Samsunga, sporo różni się od stosowanego obecnie UFS 3.1. Prędkość odczytu sekwencyjnego wynosi do 4,2 GB/s – to znaczny wzrost w porównaniu z 2,9 GB/s w UFS 3.1. Zapis sekwencyjny osiąga maksymalnie wartość 2,8 GB/s. Ponadto UFS 4.0 obsługuje do 23,2 Gb/s na linię – jest to więc podwojenie osiągów jego poprzednika.

Warto dodać, że w UFS 4.0 napięcie zasilania interfejsu zostało obniżone do 2,5 V, w porównaniu z 3,3 V w UFS 3.1. Dzięki temu zabiegowi, pamięci nie będą się już tak mocno nagrzewać, a dodatkowo przełoży się to na lepszy czas pracy smartfona na jednym ładowaniu. Wersja nowego standardu pamięci od firmy Samsung ma wymiary 11 x 13 x 1 mm oraz różne pojemności – maksymalnie do 1 TB.

Wyścigowy RAM Samsunga

Firma ogłosiła, że opracowywany nowy standard pamięci RAM LPDDR5X jest naturalną ewolucją LPDDR5. Południowokoreański producent dał do zrozumienia, że ​​chipy DRAM zakończyły walidację. To, co najważniejsze w przypadku pamięci operacyjnej to prędkość, jaką może ona osiągnąć.

Nowy standard pamięci osiąga nawet 8,5 Gb/s – to najwyższy wynik do tej pory osiągnięty w branży. Samsung z łatwością przekroczył maksymalną prędkość 7,5 Gb/s, którą osiągnięto podczas testów w marcu. Dla porównania, maksymalna prędkość w obecnie stosowanym w smartfonach standardzie, czyli LPDDR5 wynosi 6,4 Gb/s. Mamy więc do czynienia z ponad 30% wzrostem wydajności.

Producent zapewnia, że dzięki niskiemu poborowi mocy i wysokiej wydajności zastosowanie LPDDR5X wykracza poza smartfony. Samsung twierdzi, że z powodzeniem można stosować nowy standard RAM w komputerach, samochodach, a nawet serwerach.